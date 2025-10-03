Siracusa, “Causa sciopero la 3C non entra”: insorge Fratelli d’Italia. Replica l’istituto: “Servizio garantito dove possibile”

Scoppia la polemica dopo quanto accaduto nella giornata di oggi al plesso scolastico “S. Raiti”, dove gli studenti della classe 3C, al momento dell’ingresso, si sono trovati davanti un cartello che recitava: “Causa sciopero la 3C non entra”. Un episodio che ha suscitato l’indignazione di Fratelli d’Italia Siracusa, che attraverso il coordinatore cittadino Paolo Romano ha diffuso una nota durissima.

“Un fatto gravissimo e inaccettabile – afferma Romano – che ha impedito a ragazzi e famiglie che desideravano regolarmente fare lezione di esercitare un diritto costituzionalmente garantito: quello allo studio. La scuola pubblica deve garantire sempre il servizio scolastico, indipendentemente da eventuali agitazioni, nel pieno rispetto sia del diritto di sciopero dei lavoratori, sia – soprattutto – del diritto all’istruzione degli studenti”. Romano ha chiesto all’amministrazione comunale e agli organi scolastici competenti di “fare immediata chiarezza” e di garantire che episodi simili non si ripetano.

Dalla scuola è arrivata una ricostruzione diversa. L’episodio si sarebbe verificato nel plesso di via Alcibiade e il cartello, secondo la dirigenza, sarebbe stato affisso a totale insaputa dell’istituto. Dall’istituto fanno inoltre sapere che il servizio è stato garantito laddove possibile, ma l’adesione dei docenti allo sciopero di oggi ha creato inevitabili disagi. Nel frattempo la scuola si stava attivando per organizzare la sorveglianza per sopperire alle assenze, ma l’agitazione di alcuni genitori ha contribuito a complicare ulteriormente la situazione.

Dalla scuola fanno anche sapere che lo sciopero era stato comunicato preventivamente alle famiglie con un avviso ufficiale della dirigente, che segnalava l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni in tutte le classi. L’istituto, infatti, non ha alcun potere di impedire l’esercizio del diritto di sciopero, potendo soltanto predisporre, ove possibile, la sorveglianza degli alunni.

In altre classi del plesso è stato possibile garantire la didattica o almeno la vigilanza, ma nella 3C l’assenza di tutti i docenti ha avuto conseguenze più pesanti. La scuola ribadisce di avere seguito l’iter previsto in questi casi e di avere messo al primo posto la sicurezza degli studenti, pur nei limiti oggettivi determinati dallo sciopero.