Siracusa, cauzione nelle bollette: la Cgil chiede il ritiro e annuncia la mobilitazione

Attualità · Aretusacque

Cresce la protesta sul deposito cauzionale inserito nelle bollette di Aretusacque. A intervenire è adesso la Cgil di Siracusa, che chiede il ritiro della misura e sollecita la convocazione immediata di un confronto tra gestore, sindacati e associazioni dei consumatori. Sulla vicenda interviene anche Forza Italia, che attraverso una nota della consigliera comunale Alessandra Barbone chiede chiarezza all’amministrazione comunale.

“L’acqua è un diritto, non un affare – afferma il segretario generale della CGIL di Siracusa Franco Nardi –. Non consentiremo a nessuno di fare cassa sulle famiglie siracusane”.

Il sindacato contesta in particolare la scelta di chiedere un deposito cauzionale agli utenti proprio nella fase iniziale della nuova gestione del servizio idrico e domanda ad Aretusacque di rendere pubblici “le ragioni, i presupposti e le modalità di applicazione” della misura.

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Per la Cgil non si tratta di una semplice questione amministrativa, ma di un ulteriore esborso che arriva in una fase già difficile per lavoratori, pensionati e famiglie. “Se qualcuno pensa che chiedere anticipatamente denaro ai cittadini attraverso un deposito cauzionale possa rappresentare una maniera semplice per rafforzare la liquidità della società – dice Nardi – sappia che ha sbagliato posto”.

Da qui la richiesta diretta anche al sindaco Francesco Italia, nella sua funzione istituzionale all’interno dell’ATI idrico, affinché convochi immediatamente un tavolo con organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e vertici di Aretusacque.

Il sindacato chiede inoltre chiarimenti sulla politica tariffaria che accompagnerà la nuova gestione, sulle tutele previste per le fasce economicamente più fragili e sugli investimenti programmati per ridurre le perdite della rete e migliorare il servizio.

Sul deposito cauzionale arriva parallelamente anche l’intervento di Forza Italia. La consigliera comunale Alessandra Barbone chiede al Comune di Siracusa di fare chiarezza sulla misura e sulle conseguenze economiche per gli utenti, aggiungendo così un’ulteriore richiesta di spiegazioni sul nuovo corso del servizio idrico.

La Cgil, intanto, alza il livello dello scontro e avverte che, in assenza di risposte e del ritiro del deposito cauzionale, è pronta ad avviare una mobilitazione con sit-in, assemblee e manifestazioni.

“Aretusacque ritiri il deposito cauzionale – conclude Nardi – e il sindaco Francesco Italia convochi immediatamente il tavolo di confronto. Su questa vicenda la Cgil di Siracusa non arretrerà di un centimetro”.