Siracusa, Cavallaro condivide le critiche di Buccheri e attacca: “basta con la scusa dell’urgenza”

“Leggiamo con piacere le dichiarazioni del consigliere Buccheri in ordine a quanto successo nell’ultima seduta consiliare di lunedì scorso, perché dimostra senso di libertà ed onestà intellettuale. La verità impone però ulteriori precisazioni. Ciò che è successo il 10 novembre scorso è di estrema gravità, in quanto era stata allegata alla proposta n.56 del 13.10.2025 la versione precedente della relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano nel Comune di Siracusa, e non quella sottoposta al parere delle commissioni. Soltanto dopo due ore di dibattito ci si è accorti della grave circostanza e dopo che era stata bocciata la proposta di rinvio in commissione. Sarebbe stato grave se avessimo approvato una relazione diversa da quella definitiva redatta dagli uffici. Fortunatamente ci sono consiglieri attenti che leggono ogni carta e tengono gli occhi aperti”. Sono le parole del capogruppo al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che interviene in merito a quanto detto dal collega – di maggioranza – Andrea Buccheri sul rispetto dei lavori e dell’integrità dell’aula.

La prima parte del dibattito si era concentrata sulla possibilità o meno di proporre emendamenti alla proposta, questione che era stata già risolta a monte avendo rivolto una specifica richiesta di parere al Segretario generale, dopo che in quarta commissione, dove la proposta era approdata per il parere, gli uffici avevano sollevato dubbi sulla possibilità di proporli. Nella richiesta di parere il consigliere Cavallaro faceva presente che non era chiesta al Consiglio comunale una presa d’atto ma una deliberazione, motivo per cui i consiglieri non potevano essere esclusi dalla facoltà di emendare, come poi ha effettivamente fatto il gruppo consiliare di Fdi, presentando appunto in aula due emendamenti. Con uno si è chiesto di cassare un errore materiale e di rendere continuativa la navetta Von Platen (nella proposta attiva solo stagionalmente) e con l’altro di aggiungere alla tratta del mare anche il percorso verso Ognina, Fontane Bianche, Cassibile, c.da Spinagallo e viceversa, a chilometri invariati.

“E non escludiamo di proporne altri alla prossima seduta – conclude Cavallaro -. Ciò a dimostrazione che, pur condividendo la scelta di affidare all’esterno il servizio di trasporto urbano per i prossimi 9 anni, il gruppo di Fratelli d’Italia non voleva essere semplice spettatore ma parte attiva, non passacarte ma partecipe consapevole del percorso intrapreso, estremamente importante per il futuro della mobilità cittadina. Purtroppo, e ha fatto bene il consigliere Buccheri a sottolinearlo, il consiglio comunale, e prima ancora le commissioni, viene visto come un fastidio, una perdita di tempo, come se non ci fossero state le elezioni del 2023 a cancellare la brutta pagina politica dello scioglimento del consiglio comunale. E basta con la scusa dell’urgenza. È un metodo che rifiutiamo quello di portare le proposte in discussione all’ultimo momento, per sottoporre i consiglieri al ricatto morale di dovere decidere subito, pena la perdita del finanziamento o di qualsiasi altro beneficio per la collettività. Fa bene il consigliere Buccheri a ricordare la centralità del consiglio comunale, ma ci auguriamo che il suo intervento apra una riflessione seria da parte del Sindaco e degli assessori della sua Giunta, così da evitare di venire in aula ad imporre le proprie decisioni, puntando non sulla persuasione ma sulla fredda logica dei numeri. L’uscita di Buccheri è solo la punta dell’iceberg di un malcontento diffuso anche tra i consiglieri di maggioranza, sebbene non esternato pubblicamente. Il metodo impositivo e non dialogante comincia a stare stretto anche ai sostenitori della prima ora”.