Siracusa, Cavallaro: “discarica in area comunale, presenti anche libri e pannelli di rappresentazioni classiche”

Un’area comunale trasformata in un’enorme discarica a cielo aperto in via Elorina. A denunciarlo è Paolo Cavallaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Ho voluto verificare di persona – spiega – e ho constatato che un’area comunale era diventata un’immensa discarica”. Il consigliere ha quindi realizzato un video, immediatamente trasmesso agli uffici competenti.

L’assessore Aloschi si è recato sul posto insieme a dipendenti e funzionari comunali, accertando la presenza di una vasta quantità di rifiuti a pochi passi dall’area artigianale dell’Inda e dagli uffici comunali della Mobilità e Trasporti e della Protezione civile. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ambientale per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito, nell’area sarebbero presenti carrellati della spazzatura, sacchi chiusi, materiali scenografici, pitture, sanitari, materassi, pezzi di asfalto, sabbia, grandi carrelli in ferro e persino libri e pannelli delle rappresentazioni classiche, da “Lisistrata” a “Elettra”. Parte dei rifiuti sarebbe stata coperta da rami spezzati, circostanza che farebbe ipotizzare una presenza non recente della discarica.

“Non è chiaro chi abbia la custodia dell’area e a quale titolo – aggiunge Cavallaro –. Mi auguro che la Procura della Repubblica effettui accurate indagini per accertare eventuali responsabilità”.

Il consigliere chiede inoltre che, una volta concluse le verifiche, l’Amministrazione proceda rapidamente alla bonifica del sito, auspicando che i costi non ricadano sui cittadini.