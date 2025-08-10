Siracusa, Cavallaro e Romano: “Aiuole eliminate per “risparmiare”? Una scelta scellerata”

“Apprendiamo con sgomento le dichiarazioni dell’assessore al Verde Pubblico dell’Amministrazione Italia, il quale ha proposto l’eliminazione delle aiuole cittadine come “soluzione” per evitare i costi di manutenzione e, in particolare, del taglio dell’erba. Una scelta assurda, che dimostra ancora una volta l’approssimazione e la totale mancanza di visione di chi oggi governa la nostra città”.

Così Paolo Cavallaro e Paolo Romano, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.





“Togliere le aiuole non significa solo risparmiare su qualche taglio, ma compromettere gravemente il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e, soprattutto, la sicurezza dei cittadini. Le aiuole – se curate e gestite correttamente – rappresentano un patrimonio verde fondamentale per il benessere collettivo, non un costo da tagliare con superficialità. – dicono i due consiglieri – Questa uscita infelice non è che l’ennesima conferma della pessima qualità amministrativa dell’attuale Giunta, che davanti a ogni problema risponde con soluzioni estreme, inadeguate, prive di buon senso e soprattutto chiaramente improvvisate”.

“Come Fratelli d’Italia, ribadiamo la nostra totale contrarietà a simili proposte e chiediamo che l’Assessore – invece di demolire il verde pubblico – si attivi per una gestione più efficiente e rispettosa del patrimonio cittadino. – e poi concludono – E chiediamo al Sindaco di chiarire se tali dichiarazioni siano condivise e concordate.

A questo punto, non resta che una sola scelta dignitosa: l’Amministrazione Italia prenda atto del proprio fallimento, rassegni le dimissioni e riporti Siracusa al voto, senza esitazioni; Siracusa non può permettersi improvvisazioni mentre affonda agli ultimi posti in tutte le classifiche.”