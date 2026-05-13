Siracusa, Cavallaro e Romano (FdI): “Discarica nell’area comunale di via Elorina: chi paga?”

Un’interrogazione formale per chiedere chiarezza su responsabilità, costi della bonifica e futuro utilizzo dell’area comunale di via Elorina, dove nei mesi scorsi è stata rinvenuta un’estesa discarica a cielo aperto.

A presentarla sono stati i consiglieri comunali di opposizione di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, che tornano a sollecitare risposte dall’amministrazione comunale dopo quanto emerso nelle scorse settimane.

Secondo quanto ricostruito dai due esponenti di opposizione, all’interno dell’area – situata in prossimità degli uffici comunali della Protezione civile e della Mobilità – sarebbero stati accumulati ingenti quantitativi di rifiuti eterogenei, tra cui materiale scenografico, rifiuti urbani, ingombranti e residui edili.

La vicenda era stata inizialmente segnalata agli uffici competenti e rilanciata anche da un servizio di un’emittente televisiva regionale, alla presenza dell’assessore competente e di personale dell’ente. Successivamente, la Polizia Ambientale avrebbe interessato la Procura della Repubblica di Siracusa.

Nel corso della seduta consiliare del 28 aprile, l’assessore Aloschi ha riferito dell’avvenuto dissequestro dell’area da parte della Procura e della volontà dell’amministrazione di procedere alla bonifica.

Per Cavallaro e Romano, tuttavia, restano numerosi interrogativi ancora senza risposta.

“Parliamo di un’area comunale ricoperta di rifiuti, probabilmente da molto tempo, a pochi metri da uffici pubblici. Occorre chiarire chi avesse la custodia dell’area, chi detenesse le chiavi di accesso e chi avesse il dovere di vigilare”, evidenziano i due consiglieri, che chiedono l’istituzione di una commissione interna d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative e gestionali.

Altro nodo centrale è quello economico. I consiglieri chiedono di sapere se l’amministrazione intenda stanziare le somme necessarie in bilancio o ricorrere a una variazione di bilancio per coprire i costi della bonifica, chiarendo soprattutto se si procederà eventualmente “in danno” dei soggetti responsabili, qualora vengano individuati.

L’opposizione domanda inoltre quale sarà la destinazione futura dell’area una volta conclusi gli interventi di risanamento.

Nel mirino dei consiglieri anche il silenzio istituzionale registrato finora. “Su una vicenda di tale gravità – sottolineano – non possono esserci omissioni o scaricabarile. I cittadini meritano risposte chiare e non possono essere chiamati ancora una volta a pagare di tasca propria per danni causati da altri”.

Cavallaro e Romano chiedono infine che alle dichiarazioni rese in aula seguano atti amministrativi concreti e pubblici, sottolineando come, a oggi, dopo la seduta del 28 aprile e nonostante le denunce emerse sui media nei mesi scorsi, non risultino novità formali sull’iter di bonifica e sull’accertamento delle responsabilità.

Sulla vicenda resta aperto anche il fronte giudiziario, con l’auspicio espresso dai due esponenti di Fratelli d’Italia che la magistratura possa fare piena luce sull’accaduto.