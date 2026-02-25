Siracusa, Cavallaro e Romano (FdI): “No all’intitolazione del parco giochi al piccolo Giuseppe Di Matteo: ha perso il buon senso”

Doveva essere un momento di unità nel nome della memoria e della lotta alla mafia. Si è trasformato invece in un duro confronto politico in Aula. Al centro del dibattito, la proposta di intitolare un luogo pubblico a Giuseppe Di Matteo, il ragazzo di 15 anni sequestrato e ucciso dalla mafia dopo 25 mesi di prigionia.

A rilanciare l’iniziativa è stato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha ripercorso una vicenda iniziata nel 2019, quando – forti di oltre 400 firme raccolte in pochi giorni – presentò la proposta di dedicare una strada o un’area pubblica al giovane vittima innocente di Cosa nostra.

Nel 2021 la Giunta comunale, dopo il parere della Commissione competente, deliberò l’intitolazione di una via nella zona di viale Epipoli, in un comprensorio di nuova costruzione. Tuttavia, a distanza di cinque anni, quella strada non è mai stata realizzata e l’intitolazione non ha mai trovato concreta attuazione.

Proprio alla luce di questo stallo, Fratelli d’Italia ha presentato una mozione chiedendo all’Amministrazione di individuare un’alternativa: un parco giochi, una scuola o comunque un luogo frequentato dai bambini. Una scelta, spiegano i proponenti, dal forte valore simbolico. “Giuseppe era l’unico minorenne tra le vittime della mafia oggetto di quella delibera – sottolineano i consiglieri –. Dedicargli uno spazio vissuto quotidianamente dai più piccoli avrebbe rappresentato un monito per le nuove generazioni e un segno concreto della memoria cittadina”.

Secondo il gruppo, la proposta avrebbe dovuto trovare un consenso unanime, proprio per il suo alto valore etico e civile. Invece, la maggioranza ha scelto l’astensione, determinando di fatto l’affossamento della mozione. A motivare la decisione sarebbero stati rilievi di natura tecnica e procedurale, giudicati però dai proponenti come «formalismi» che hanno impedito di cogliere un’occasione significativa.

Non sono mancati momenti di tensione durante la discussione, con toni definiti «fuori dalle righe» da parte di alcuni consiglieri. Un epilogo che Fratelli d’Italia definisce «una pagina triste per il Consiglio comunale e per Siracusa».

«La lotta alla mafia si fa anche attraverso i simboli – affermano i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano –. Oggi si è persa un’occasione importante. Non resta che attendere, forse altri cinque anni come quelli già trascorsi dalla delibera di Giunta, perché anche Siracusa abbia un luogo della memoria dedicato a Giuseppe Di Matteo».

Un nome che richiama una delle pagine più drammatiche della storia recente del Paese e che, secondo i promotori della mozione, merita uno spazio visibile e vivo nella città: un segno permanente, destinato a essere letto e ricordato dalle nuove generazioni.