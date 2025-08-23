Siracusa, Cavallaro e Romano sui rifiuti: “capitolato inadeguato e incapacità amministrativa”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano sul servizio di igiene urbana:

“Fratelli d’Italia sin dall’inizio della consiliatura ha portato all’attenzione dei cittadini, e dell’Amministrazione comunale, la necessità di un servizio di igiene urbana efficace e degno di una città importante e turistica come Siracusa, presentando plurime interrogazioni, interpellanze, mozioni, odg, sia in aula che in commissione.





Ma la narrazione del Sindaco, e della maggioranza che lo sostiene, è che la responsabilità delle carenti condizioni igieniche della città e delle numerose discariche presenti ovunque, sia soltanto dei cittadini incivili.

Eppure è chiaro a tutti come il capitolato d’appalto si sia da subito dimostrato inadeguato alle esigenze della città, che alla chiusura del Ccr dell’Arenaura non sia seguita una pronta reazione in via sostitutiva, che la variante al capitolato ha ridotto la frequenza di alcuni servizi, come lo spazzamento, e che alcuni servizi non sembrano effettuati regolarmente come la disinfestazione e la derattizzazione e il lavaggio delle strade e marciapiedi con getto d’acqua a pressione.

Ultimamente sembra che diversi cittadini e comitati abbiano compreso l’importanza della ribellione a questo clima di indecorosa sporcizia e di inefficienze, ed è il primo passo senz’altro indispensabile per sensibilizzare cittadini e governanti verso un cambio di rotta. Per il prossimo question time del primo settembre chiederemo informazioni in ordine alla frequenza del lavaggio delle strade con getto d’acqua a pressione, al numero di mezzi meccanici attualmente in uso agli operai della Tekra, alla frequenza di disinfestazioni e derattizzazioni, sul numero degli impiegati in servizio attualmente e all’ inizio di decorrenza del contratto.

Abbiamo presentato, altresì, un odg, che sarà calendarizzato nella prossima conferenza dei capigruppo, per audire in aula il Dec del contratto di Igiene Urbana Delta Emme srls, per discutere delle criticità, delle misure sanzionatorie, e delle soluzioni necessarie da mettere in atto, nell’ immediato e in funzione del prossimo capitolato, visto che l’ attuale affidamento scadrà a giugno del 2027.

La politica tutta, con onestà intellettuale, deve partire dal dato oggettivo che il servizio attuale è inadeguato rispetto alle esigenze della città, che alcuni servizi non sembrano effettuati in modo regolare ed efficace, che Siracusa non merita la brutta immagine della sporcizia e delle discariche diffuse e che è improcrastinabile un cambio di rotta.

Si può discutere in ordine alle soluzioni, ma attribuire tutte le responsabilità ai cittadini incivili, certamente evasori o utenti fantasma, dinanzi alla maggioranza silenziosa e regolarmente pagante la tassa del servizio, non solo è scorretto ma non lascia intravedere soluzioni e crea solo malcontento e profondo senso di ingiustizia. Era stata promessa la raccolta puntuale, che avrebbe penalizzato chi effettua la raccolta indifferenziata invece di una regolare differenziata, già due anni fa si era garantita la schermatura dei carrellati almeno nel centro storico per nascondere alla vista di cittadini e turisti i rifiuti, ma alle promesse non sono seguiti i fatti, sulla scia di una politica di governo parolaia e incoerente.

La lotta alle discariche e agli utenti sporcaccioni ed evasori deve essere il primo punto di azione di un’Amministrazione comunale che voglia veramente lasciare il segno. Vediamo invece troppa incoerenza, indulgenza, mancanza di strategia, insomma i segnali di un governo cittadino in balia delle onde, incapace di reagire con efficacia.

Confrontiamoci ovunque e a tutti i livelli, partendo dalle premesse di cui sopra. La lotta seria ed efficace all’evasione e la città pulita e decorosa possono essere vittorie politiche da condividere, oppure temi di continue promesse che l’Amministrazione attuale sta pagando in termini di impopolarità e che, purtroppo, porterà in eredità al prossimo governo della città, continuando a mortificare i cittadini perbene e ad alimentare rassegnazione e fatalità”.