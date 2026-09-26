Siracusa, Cavallaro (FdI) al centrodestra: “uniti, costruiamo insieme l’alternativa”

Politica · Elezioni

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, sul futuro del centrodestra in vista delle future elezioni Amministrative.

“Manca ancora tempo alle prossime elezioni amministrative, ma proprio per questo credo che sia il momento giusto per iniziare a ragionare sul futuro di Siracusa senza l’assillo delle scadenze elettorali. La mia è una riflessione che sento di offrire da dirigente di partito e da cittadino, anche alla luce dell’esperienza politica e amministrativa maturata in questi anni. Non vuole anticipare scelte che spettano ai partiti e alla coalizione, ma contribuire ad aprire un confronto che credo sia ormai utile alla città.

Credo che il centrodestra debba lavorare con convinzione alla propria unità e che tutte le sue componenti dovrebbero sedersi presto attorno a un tavolo per cominciare a confrontarsi sulla città che vogliamo governare. Un confronto politico, certamente, ma che mi piacerebbe fosse anche pubblico e progressivamente aperto alle esperienze civiche, alle categorie, alle associazioni e ai cittadini. Il centrodestra ha dimostrato in più occasioni di rappresentare una parte molto ampia dell’elettorato siracusano. Proprio per questo credo abbia una responsabilità ancora maggiore: evitare di disperdere questo patrimonio dividendosi e dimostrare di essere capace non soltanto di raccogliere consenso, ma di trasformarlo in una proposta unitaria e credibile di governo della città.

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L’unità, quindi, non dovrebbe essere ricercata soltanto per ragioni elettorali, ma perché esiste una responsabilità nei confronti di tanti cittadini che si riconoscono nelle forze del centrodestra e che legittimamente si aspettano che queste sappiano dialogare e costruire insieme. La scelta del candidato a sindaco sarà naturalmente importante e verrà affrontata dalla coalizione nelle sedi e nei tempi opportuni. Ma un candidato, chiunque esso sia, non può sostituire un progetto, una squadra e un metodo di governo. Ed è proprio sul metodo che credo dovremmo riflettere maggiormente. In questi anni abbiamo vissuto, a mio giudizio, un’amministrazione troppo spesso divisiva. È un’esperienza dalla quale dovremmo trarre un insegnamento.

Chi governa deve avere la forza di decidere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte, ma deve anche sapere ascoltare, coinvolgere e confrontarsi. Il prossimo governo della città dovrebbe essere capace di ricostruire un rapporto più aperto tra amministrazione, Consiglio comunale e cittadini. Nessuno è Superman, neppure un sindaco. Per quanto una persona possa essere capace e preparata, non può conoscere tutto e avere sempre la soluzione migliore. Il prossimo sindaco dovrebbe quindi saper ascoltare molto, parlare il necessario e soprattutto fare, circondandosi di persone competenti e capaci a loro volta di dialogare. Questo vale anche per gli assessori, che dovrebbero essere scelti non soltanto sulla base delle competenze, ma anche per la capacità di lavorare insieme, confrontarsi e rapportarsi con il Consiglio comunale e con la città. E deve valere nel rapporto con l’opposizione.

Accogliere una buona proposta avanzata da chi politicamente sta dall’altra parte non è una concessione, non significa cercarne il consenso e neppure rinunciare alle proprie idee. Significa riconoscere che una buona proposta rimane tale indipendentemente da chi l’abbia formulata e che amministrare una città significa anche essere capaci di raccogliere il meglio dei contributi che arrivano da parti diverse. C’è poi una macchina comunale che dovrà essere riorganizzata seriamente, valorizzando le professionalità interne, individuando chiaramente responsabilità e obiettivi e costruendo una dirigenza stabile e responsabilizzata sui risultati. Il ricorso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato dovrebbe essere limitato alle situazioni nelle quali esista una reale e specifica necessità, mentre occorre costruire una struttura amministrativa capace di garantire continuità al Comune indipendentemente da chi governa. E naturalmente ci sono le scelte da compiere sulla città.

Dovremmo cominciare a dire quale idea abbiamo delle grandi opere, come immaginiamo il futuro del trasporto pubblico e della mobilità, cosa intendiamo fare sulle piste ciclabili, quale modello vogliamo per la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città, come intervenire sulle periferie e quali prospettive immaginiamo per i servizi, la cultura, il turismo e lo sviluppo. Non penso servano programmi interminabili e pieni di promesse. Preferirei pochi impegni chiari e verificabili, sui quali alla fine della consiliatura i cittadini possano misurare ciò che è stato realizzato e ciò che invece non siamo riusciti a fare. Vorrei soprattutto che cambiasse il rapporto tra Palazzo Vermexio e la città. Penso a un uso molto più frequente delle assemblee pubbliche, nei quartieri e anche online, attraverso le quali presentare i problemi prima che le decisioni siano già state prese, illustrare le possibili soluzioni, ascoltare proposte e critiche e poi spiegare le ragioni delle scelte.

Coinvolgere i cittadini non significa rinunciare alla responsabilità di decidere, che resta di chi è stato eletto per amministrare. Significa fare in modo che le decisioni maturino attraverso un percorso comprensibile e partecipato. Chi conosce le ragioni di una scelta e ha avuto la possibilità di contribuire alla sua formazione sarà anche più disponibile ad accettarla quando comporterà cambiamenti nelle proprie abitudini o qualche sacrificio. È su tutto questo che vorrei si aprisse il confronto. Nel centrodestra esistono sensibilità diverse ed è naturale che sia così. Possono esserci state incomprensioni e distanze, anche profonde. Ma credo che davanti alla possibilità di costruire un progetto serio per Siracusa ciascuno debba provare a fare uno sforzo in più. Non si tratta di rinunciare alle proprie idee o alla propria identità. Si tratta di mettere il bene comune e l’interesse della città davanti alle questioni personali e di cercare ciò che può unirci anziché ciò che può dividerci. Per questo auspico che tutte le forze del centrodestra si siedano presto attorno a un tavolo e inizino questo percorso.

Le necessarie interlocuzioni tra i partiti continueranno nelle sedi proprie, ma penso che la costruzione del progetto per Siracusa debba avvenire anche alla luce del sole e con il progressivo coinvolgimento della città. Cominciamo a discutere della Siracusa che vogliamo lasciare tra cinque o dieci anni, delle cose che vogliamo fare e del modo in cui intendiamo governarla. Quando arriverà il momento, i partiti e la coalizione faranno responsabilmente anche le altre scelte. Il mio, quindi, non vuole essere soltanto un auspicio. Rivolgo un invito concreto a tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nel centrodestra: troviamoci, al più presto, attorno a un tavolo pubblico e iniziamo a confrontarci sui contenuti.

Mettiamo sul tavolo pochi grandi temi, ascoltiamo le diverse posizioni e proviamo a individuare ciò che può diventare patrimonio comune della coalizione. Non occorre aspettare la campagna elettorale per cominciare. Possiamo farlo adesso. Se davvero vogliamo offrire a Siracusa un’alternativa credibile, il primo passo è semplice: iniziare a costruirla insieme e farlo davanti alla città”.