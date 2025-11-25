Siracusa, Cavallaro (FdI) attacca il Comune: “Quartiere Borgata al buio e abbandonato. Servono interventi immediati”

Continuano le polemiche sulla situazione della Borgata Santa Lucia, al centro di disagi, criticità strutturali e problemi di sicurezza che stanno esasperando i residenti. A intervenire questa volta è Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, che lancia un duro atto d’accusa contro l’Amministrazione comunale.

Cavallaro richiama le recenti denunce apparse sulla stampa, tra cui quella del cittadino Enzo Tomasello, che sul quotidiano La Sicilia ha parlato di un quartiere “trasformato in un incubo” nonostante i lavori di riqualificazione. Al centro delle critiche, una illuminazione definita “spettrale”, con diverse vie completamente al buio. “Non bastano le rassicurazioni del sindaco – afferma Cavallaro – quando l’Amministrazione vuole, interviene subito, anche con mutui e procedure urgenti: perché non farlo per la Borgata?”.

Il consigliere punta il dito contro le condizioni di via Piave, descrivendola come piena di avvallamenti e buche, con marciapiedi impraticabili e pali collocati al centro del passaggio. Mancano inoltre scivoli adeguati, segnaletica tattile e accorgimenti essenziali per non vedenti e persone con difficoltà motorie. “Un inferno per chi deve muoversi”, accusa.

Nel mirino anche le promesse non mantenute sui vigili in bicicletta, visti – sostiene Cavallaro – solo a Ortigia, e l’annunciata ordinanza sul divieto di vendita di alcolici nelle ore serali, attesa da quasi due mesi ma mai emanata.

Cavallaro ricorda la “forte mobilitazione” delle Forze dell’Ordine successiva alla seduta aperta del Consiglio comunale promossa da Fratelli d’Italia, ringraziando tutte le unità impegnate. Ma critica duramente l’assenza di risposte concrete da parte del Comune. Piace, afferma, l’idea del sindaco di ricorrere a sgravi fiscali per incentivare il commercio, “ma ora servono proposte urgenti e atti concreti: ogni mese che passa è un mese di sofferenza per cittadini e commercianti”.

Il capogruppo chiede dunque di emanare subito l’ordinanza anti-alcolici, inviare i vigili in bicicletta anche alla Borgata e presentare in aula un piano reale per il rilancio economico del quartiere. Non manca un duro passaggio sui lavori di relamping e sulla riqualificazione di via Piave, giudicati “disastrosi”, e sulla chiusura degli uffici circoscrizionali e della biblioteca.

Cavallaro invita amministratori, consiglieri e assessori a “fare una passeggiata in via Piave” per constatare buche, tombini rotti, pavimentazione sconnessa e l’assenza di cestini, evidenziando come alcuni residenti siano stati costretti a installare soglie di marmo per evitare allagamenti.

Chiude denunciando la mancata risposta a una sua nota del 2 ottobre scorso indirizzata al comandante della Polizia municipale e all’assessore di riferimento. “Nemmeno una risposta formale – conclude – una mancanza di rispetto verso un consigliere che svolge ogni giorno un ruolo costruttivo e propositivo”.