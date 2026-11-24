Politica · Vermexio

A Siracusa si apre un nuovo fronte politico dopo l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale. A sollevare la questione è Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, che chiede all’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia di chiarire se, dopo gli ultimi passaggi in aula, si sia formata una nuova maggioranza e quali gruppi ne facciano parte.

Al centro della presa di posizione il comportamento dei consiglieri di Insieme, che avevano contestato il mancato coinvolgimento nella fase precedente alla presentazione della mozione di sfiducia, salvo poi votarla. Nella seduta odierna, secondo quanto evidenziato da Cavallaro, gli stessi consiglieri avrebbero invece raccolto i voti della maggioranza per l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, diventato Ivan Scimonelli.

Una sequenza che, per il capogruppo di Fratelli d’Italia, solleva interrogativi sulla reale collocazione politica del gruppo. “Il sostegno alla sfiducia esprimeva una convinta opposizione all’Amministrazione Italia oppure una posizione destinata a esaurirsi con quella seduta?”, si chiede Cavallaro, richiamando ironicamente il titolo della celebre canzone di Riccardo Cocciante: “Era già tutto previsto”.

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Il consigliere riferisce di avere chiesto direttamente in aula all’Amministrazione di dichiarare apertamente se sia nata una nuova maggioranza e quali forze politiche la compongano. “Il Consiglio e la città hanno diritto a conoscere gli schieramenti reali”, sottolinea, ribadendo che chi sostiene l’esecutivo cittadino deve assumersi pubblicamente la responsabilità delle proprie scelte, anche rispetto alle criticità ancora aperte sui servizi e sui bisogni della comunità.

Cavallaro ringrazia inoltre i consiglieri che hanno votato Paolo Romano, sostenendone la candidatura alla vicepresidenza, interpretando quel voto come un segnale di continuità rispetto alla posizione espressa con la mozione di sfiducia.

Fratelli d’Italia, conclude il capogruppo, continuerà a svolgere il proprio ruolo dai banchi dell’opposizione, attraverso attività di controllo e proposte, rivendicando una collocazione politica che definisce chiara.