Siracusa, Cavallaro (FdI) sul degrado del Parco Robinson: “Il Comune rispetti le regole sulla sicurezza”

Non usa giri di parole Paolo Cavallaro, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, per descrivere lo stato di abbandono in cui versa il Parco Robinson. In un duro intervento, l’esponente politico ha sollevato il caso di un’area che, nonostante sia dedicata alle Vittime della mafia, è oggi ostaggio di degrado, vandalismi e incuria.

Secondo quanto esposto da Cavallaro, esiste un paradosso amministrativo: il Comune ha ottenuto un finanziamento di quasi un milione di euro per la riqualificazione dell’area, ma nel frattempo il sito rimane inaccessibile alle famiglie e pericoloso. «È incomprensibile lasciare il parco in stato di abbandono totale nell’attesa di lavori che richiederanno tempo», denuncia il consigliere, sottolineando il rischio che i danni aumentino rendendo i futuri interventi ancora più costosi.

Cavallaro mette nel mirino quella che definisce una «evidente contraddizione»: mentre l’Amministrazione impone ai privati la pulizia dei terreni per prevenire incendi, la proprietà pubblica del Parco Robinson presenta sterpaglie altissime e condizioni di insicurezza. «Le regole devono valere per tutti, anche per il Comune», incalza il capogruppo di FdI.

Il consigliere non si è limitato alla protesta, ma ha già mosso passi formali: ha trasmesso note alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco per verifiche urgenti, ha investito la IV Commissione consiliare per monitorare l’iter del finanziamento, ha proposto soluzioni concrete come l’inserimento di punti ristoro (gelaterie o chioschi) per garantire un presidio costante e la pubblicazione di manifestazioni di interesse per coinvolgere le associazioni di volontariato nella cura del verde.

Per Paolo Cavallaro, la sicurezza si garantisce restituendo socialità ai luoghi pubblici. Per questo, ha lanciato un appello a cittadini e associazioni per una mobilitazione civica trasversale: «Dobbiamo costringere l’Amministrazione ad intervenire con immediatezza prima che il degrado diventi irreversibile. Un parco dedicato alle Vittime della mafia non può diventare il simbolo dell’abbandono amministrativo».