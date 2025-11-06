Siracusa, Cavallaro (FdI): “Tassa di soggiorno usata impropriamente per stipendi comunali, non per il turismo”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, torna a puntare il dito contro la gestione delle risorse del Comune di Siracusa, con particolare riferimento all’utilizzo della tassa di soggiorno e alla recente decisione dell’Amministrazione di accendere un mutuo da 250 mila euro per l’acquisto di dieci nuovi autobus a metano.

Secondo Cavallaro, infatti, “a fronte di oltre 2 milioni e 400 mila euro di accertamenti per la tassa di soggiorno, l’Amministrazione ha scelto di ricorrere a un mutuo”. L’esponente di FdI, dopo aver presentato un’istanza di accesso agli atti, ha verificato che una parte consistente delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno – circa 550 mila euro – sarebbe stata utilizzata nel 2024 per coprire le retribuzioni fisse del personale a tempo indeterminato della Polizia Municipale, oltre ai contributi previdenziali e all’Irap.

Cavallaro sottolinea come la tassa di soggiorno sia una tassa di scopo, destinata per legge a finanziare interventi legati al turismo, alla manutenzione e fruizione dei beni culturali e ambientali o, più recentemente, alla gestione dei rifiuti. “Che cosa c’entrano allora le retribuzioni fisse e i contributi previdenziali della Polizia Municipale con il turismo?”, chiede il consigliere, ricordando anche che la Corte dei Conti ha più volte escluso l’utilizzo di tali risorse per spese non direttamente connesse all’attività turistica.

Tra le altre spese effettuate con la tassa di soggiorno, Cavallaro elenca: circa 240 mila euro per feste patronali, di quartiere e luminarie natalizie, 200 mila euro per spese di illuminazione e 95 mila euro per il trasporto urbano.

“Sarebbe il caso – aggiunge – di capire quale ritorno economico abbiano prodotto tali spese dal punto di vista turistico. Non è in discussione il merito delle iniziative, ma l’utilizzo improprio della tassa di soggiorno, che dovrebbe avere specifiche finalità“.

Il capogruppo di FdI critica infine il modesto stanziamento di 29 mila euro destinato al ripristino dei bagni pubblici cittadini, “una cifra irrisoria – sottolinea – che non basterà certo a renderli dignitosi e accessibili agli anziani e alle persone con disabilità”.

Cavallaro conclude con un appello: “un’amministrazione accorta e lungimirante dovrebbe investire le entrate della tassa di soggiorno per la manutenzione seria dei bagni pubblici, la realizzazione di nuovi servizi igienici, grandi parcheggi d’ingresso alla città e corse serali del trasporto pubblico. Solo così Siracusa potrà dirsi davvero una città accogliente e moderna“.