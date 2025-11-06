Siracusa, Cavarra: “riportare in processione la carrozza di Santa Lucia”

Controllare lo stato di conservazione della carrozza di Santa Lucia e valutare la possibilità di riportarla in processione: è questo il punto che il consigliere comunale Luigi Cavarra presenterà in aula durante la prossima seduta del Consiglio comunale di Siracusa.
Un’iniziativa che tocca un tema molto sentito dai siracusani, proprio mentre la città si prepara ad accogliere, il 13 dicembre, la festa della Santa Patrona.
“L’obiettivo — spiega Cavarra — è quello di restituire alla tradizione un simbolo storico della devozione”
