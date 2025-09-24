Siracusa, Ccr di Cassibile a ridosso delle abitazioni: interrogazione di La Vardera

Continuano le polemiche sul caso del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Luciano Rinaldi a Cassibile, attivato lo scorso 19 maggio e finito al centro di un dibattito per la sua collocazione a ridosso delle abitazioni private. Su segnalazione di Sebastiano Musco (Faro ControCorrente N.2 Siracusa) e Michele Mangiafico (Civico4), il deputato regionale Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità e all’Assessorato al Territorio e Ambiente.

I residenti, riuniti nel Comitato NO CCR Via Rinaldi, hanno documentato e denunciato numerose problematiche: rumori assordanti già dalle 6:30 del mattino per la movimentazione dei mezzi pesanti; odori nauseabondi, soprattutto nei mesi estivi; sversamenti di olio vegetale esausto su una platea non impermeabilizzata; mancato lavaggio e accumulo di polveri e sfalci in decomposizione da oltre dieci giorni; violazione della privacy, con operatori e utenti a pochi centimetri dai giardini privati; viabilità inadeguata, poiché via Rinaldi è una strada cieca di soli 130 metri, priva di vie di fuga; utilizzo improprio di muri privati come recinzione del centro.

Il CCR, secondo i cittadini, non rispetterebbe le linee guida regionali, che prevedono la collocazione di simili strutture in aree industriali o di servizi, lontane dai centri abitati.

“È inaccettabile che un impianto destinato alla raccolta dei rifiuti venga collocato praticamente dentro un’area residenziale, a pochi centimetri dalle case, con gravi rischi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato La Vardera –. Chiedo alla Regione di intervenire immediatamente, verificando la regolarità della struttura e valutando una relocazione del CCR in un’area più idonea”.

Con l’interrogazione, La Vardera chiede di sapere se siano stati effettuati controlli ambientali e urbanistici, anche tramite ARPA Sicilia; se il sito rispetti le norme del D.M. 8 aprile 2008 e delle linee guida regionali; se siano stati rilasciati pareri, nulla osta o finanziamenti regionali per la riattivazione del CCR; quali interventi urgenti si intendano adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei residenti; se la Regione intenda avviare un tavolo tecnico con Comune, ARPA, ASP, Protezione Civile e cittadini per valutare la ricollocazione dell’impianto.

Nel frattempo i cittadini hanno già depositato un esposto alla Procura della Repubblica, in attesa degli sviluppi giudiziari. “Non ci fermeremo finché non verrà garantita la tutela della salute pubblica e il rispetto della legalità – dichiarano Musco e Mangiafico –. È necessario ascoltare i cittadini e dare risposte concrete, evitando decisioni calate dall’alto che compromettono la vivibilità di interi quartieri”.