Siracusa, Ccr mobili di novembre per carta, plastica, vetro e piccoli Raee: il calendario

Attualità · risam

A novembre tornano nei quartieri di Siracusa i centri comunali di raccolta mobili. Sono postazioni temporanee dove i cittadini possono conferire carta, plastica, vetro e piccoli rifiuti elettronici, i cosiddetti micro Raee. Risam, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città, ha pubblicato il calendario completo del mese.

Gli orari

Le postazioni sono aperte la mattina dalle 8 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30, salvo diversa indicazione. La domenica il servizio non è attivo. Il pomeriggio il punto di raccolta è sempre in via Barresi.

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Le tappe giorno per giorno

-Lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre: la mattina in traversa Carrozzieri, all’Isola.

-Martedì 3, 10, 17 e 24 novembre: la mattina in piazza Cosenza.

-Mercoledì 4, 11, 18 e 25 novembre: la mattina in via dei Vespri, a Belvedere. Il pomeriggio l’orario è ridotto, dalle 15 alle 16.30.

-Giovedì 5, 12, 19 e 26 novembre: la mattina in via Santi Amato, all’incrocio con via Immordini.

-Venerdì 6, 13, 20 e 27 novembre: la mattina in traversa San Francesco, in strada Benali, a Tivoli.

-Sabato 7, 14, 21 e 28 novembre: sia la mattina sia il pomeriggio in via Gaetano Barresi.

I Ccr mobili servono a chi ha rifiuti differenziati in eccesso o piccoli apparecchi elettronici da smaltire, come telefoni, caricabatterie, piccoli elettrodomestici e lampadine, senza dover raggiungere i centri di raccolta fissi.