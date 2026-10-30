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Siracusa, Ccr mobili di novembre per carta, plastica, vetro e piccoli Raee: il calendario

di Oriana Gionfriddo ·
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Conferimento della Plastica
Man putting empty plastic bottle in recycling bin in the kitchen. Person in the house kitchen separating waste. Different trash can with colorful garbage bags. Top view

A novembre tornano nei quartieri di Siracusa i centri comunali di raccolta mobili. Sono postazioni temporanee dove i cittadini possono conferire carta, plastica, vetro e piccoli rifiuti elettronici, i cosiddetti micro Raee. Risam, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città, ha pubblicato il calendario completo del mese.

Gli orari

Le postazioni sono aperte la mattina dalle 8 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30, salvo diversa indicazione. La domenica il servizio non è attivo. Il pomeriggio il punto di raccolta è sempre in via Barresi.

Le tappe giorno per giorno

-Lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre: la mattina in traversa Carrozzieri, all’Isola.

-Martedì 3, 10, 17 e 24 novembre: la mattina in piazza Cosenza.

-Mercoledì 4, 11, 18 e 25 novembre: la mattina in via dei Vespri, a Belvedere. Il pomeriggio l’orario è ridotto, dalle 15 alle 16.30.

-Giovedì 5, 12, 19 e 26 novembre: la mattina in via Santi Amato, all’incrocio con via Immordini.

-Venerdì 6, 13, 20 e 27 novembre: la mattina in traversa San Francesco, in strada Benali, a Tivoli.

-Sabato 7, 14, 21 e 28 novembre: sia la mattina sia il pomeriggio in via Gaetano Barresi.

I Ccr mobili servono a chi ha rifiuti differenziati in eccesso o piccoli apparecchi elettronici da smaltire, come telefoni, caricabatterie, piccoli elettrodomestici e lampadine, senza dover raggiungere i centri di raccolta fissi.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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