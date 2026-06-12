Siracusa celebra i donatori di sangue: all’Urban Center una serata di festa e riconoscimenti targata Avis

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, Avis Comunale Siracusa organizza una serata dedicata ai propri soci e a tutti coloro che, con un gesto di solidarietà, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane.

L’appuntamento è in programma domenica 14 giugno alle ore 19 all’Urban Center di Siracusa. Durante l’iniziativa saranno premiati i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi di generosità, con riconoscimenti destinati ai soci che hanno effettuato 50, 75 e 100 donazioni.

L’evento rappresenta un momento di condivisione e gratitudine nei confronti di chi sceglie volontariamente di donare il sangue, contribuendo a garantire una risorsa fondamentale per il sistema sanitario e per i pazienti che ne hanno bisogno.

Avis, associazione apartitica e aconfessionale, senza fini di lucro, promuove la donazione associata, gratuita, anonima e consapevole del sangue, considerandola un valore universale di solidarietà e partecipazione civica. L’obiettivo è diffondere nella comunità la cultura del dono e sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza di questo gesto semplice ma essenziale.

I numeri confermano l’impegno dei siracusani: nel corso dell’ultimo anno, in città sono state superate le 7.000 donazioni di sangue grazie a circa 5.000 soci-donatori attivi.

“Dona sangue… dona vita” è il motto che accompagna quotidianamente l’attività dell’associazione