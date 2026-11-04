Siracusa celebra il 4 novembre: alzabandiera, corona d’alloro e studenti in prima fila

SiracusaNews TV

Video · stamattina

Siracusa ha celebrato oggi la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Anche quest’anno il capoluogo è tra le 36 città italiane scelte dai ministeri dell’Interno e della Difesa per le celebrazioni, che comprendono anche l’iniziativa “Caserme aperte”.

La cerimonia si è svolta a mezzogiorno davanti alla chiesa di San Tommaso al Pantheon. L’ha presieduta il prefetto, alla presenza delle autorità civili e militari, dei vertici delle forze dell’ordine e di una rappresentanza di studenti. Dopo l’alzabandiera e l’Inno di Mameli, suonato dal Corpo musicale “Città di Siracusa”, il prefetto e il comandante militare marittimo della Sicilia orientale hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti, insieme ad alcuni studenti. Come da tradizione, la bandiera nazionale è passata tra due scuole: quest’anno dall’istituto “Orso Maria Corbino” al “Quintiliano”. In alcuni negozi della città, intanto, sono allestite vetrine con uniformi, bandiere e cimeli militari.

Il prefetto ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, mentre il comandante militare marittimo ha letto quello del ministro della Difesa.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il messaggio del ministro della Difesa

Il ministro ha ricordato che quest’anno la ricorrenza si celebra “con il dolore ancora vivo” per la tragedia del 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina. Lì sono morti quattro militari italiani impegnati nell’operazione Eufor Althea: i sergenti maggiori Simone Ruggia e Claudio Marchesi, dell’Aviazione dell’Esercito, il capitano Franco Adriano Zecchillo e la sergente maggiore Laura Procacci, del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana. Il ministro ha espresso il suo cordoglio alle famiglie e ha rivolto un pensiero agli undici feriti.

Nel messaggio ha richiamato anche l’ottantesimo anniversario della Repubblica e il motto scelto per le celebrazioni di quest’anno, “Forze Armate a difesa della nostra libertà”. “La libertà non è mai scontata – ha scritto – Difendere il nostro Paese significa proteggere le sue istituzioni, il suo territorio, le sue infrastrutture e i suoi interessi strategici, ma soprattutto le persone, la loro dignità, i loro diritti. Perché senza Difesa non c’è sicurezza e senza sicurezza non c’è libertà”

Il ministro ha ringraziato soldati, marinai, avieri, carabinieri e personale civile della Difesa, impegnati sul territorio nazionale, in mare, nei cieli, nello spazio, nel dominio cibernetico e nelle missioni internazionali. Ha ringraziato anche le loro famiglie, “che condividono il peso delle assenze, delle preoccupazioni e delle attese”. Il messaggio si chiude così: “Viva le Forze Armate. Viva la Repubblica. Viva l’Italia”