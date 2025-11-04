Siracusa celebra il 4 novembre: cerimonia al Pantheon per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Una cerimonia densa di significato quella che si è tenuta questa mattina a Siracusa in occasione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione – come ormai da consuetudine – si è svolta nel piazzale antistante il Pantheon, dove è stato schierato un picchetto interforze. Il prefetto Chiara Armenia, l’ammiraglio Andrea Cottini, Comandante Marittimo Sicilia, e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, hanno passato in rassegna lo schieramento.

Presenti i vertici delle Forze dell’Ordine, rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio, oltre a una delegazione della comunità studentesca provinciale.

La cerimonia è stata scandita dal momento solenne dell’alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli e successivamente dalla deposizione di una corona d’alloro alla lapide del Milite Ignoto e dalla lettura della Preghiera per la Patria. Sono stati poi letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (dal prefetto Armenia) e del Ministro della Difesa Guido Crosetto (dall’ammiraglio Cottini).

Un momento di particolare valore simbolico è stato quello del passaggio della bandiera Nazionale, realizzata dai detenuti della Casa Circondariale di Cavadonna e donata alla Consulta studentesca provinciale come segno di custodia ideale dei valori fondanti dell’Unità nazionale. Quest’anno l’Istituto “Orso Maria Corbino” di Siracusa ha ricevuto la bandiera dall’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Floridia.

Nel suo intervento, il prefetto Chiara Armenia ha voluto sottolineare il valore civile e collettivo della ricorrenza. “Il 4 novembre non è solo una festa di memoria, ma un richiamo alla responsabilità – ha detto il Prefetto -. L’impegno di chi ha dato la vita per la Patria dobbiamo continuarlo ogni giorno, con i valori di solidarietà, coerenza e umanità. Siamo tutti Stato, ognuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Dobbiamo essere cittadini attivi e contribuire al bene comune, perché la memoria si onora con le azioni e con l’impegno civile, soprattutto verso i giovani.”

Il sindaco Francesco Italia ha ricordato l’importanza di trasmettere ai ragazzi i valori dell’unità e della pace. “Questa giornata serve non solo a ricordare chi ha sacrificato la vita per la patria – ha dichiarato -, ma anche chi oggi è esposto alle violenze del nostro tempo. È bello vedere tanti studenti partecipare: in loro dobbiamo coltivare il rispetto delle istituzioni e il valore della pace. Oggi, in particolare, voglio ricordare Marco Fatuzzo, già sindaco di Siracusa, grazie al quale la città fu intitolata alla pace e ai diritti umani.”