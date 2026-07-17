Siracusa celebra il 73° Anniversario della Lacrimazione: tema “Il Pianto della Madre”

Sarà «Il Pianto della Madre» il tema scelto per il 73° Anniversario della Lacrimazione della Madonna, in programma a Siracusa dal 29 agosto al 1° settembre 2026.

Il titolo delle celebrazioni prende spunto da un’espressione ricorrente nell’omelia pronunciata da San Giovanni Paolo II il 6 novembre 1994, in occasione della dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime. Un richiamo al significato spirituale e umano dell’evento che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dalla comunità siracusana e dai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo.

Di seguito il messaggio dell’Arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto:

“Carissimi Sorelle e Fratelli, nel ricordare il pianto di Maria Santissima – facendo memoria della presenza di S. Giovanni Paolo II a Siracusa – sentiamo attuali le parole del Santo Papa, che il 6 novembre 1994 consacrò il Santuario alla Madonna delle Lacrime:

“Le lacrime della Madonna appartengono all’ordine dei segni: esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo.

Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico (…). Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli”

Le Lacrime testimoniano la presenza materna della Madre nelle vicende dei figli di Dio, lacrime che scorrono copiose davanti alle ferite del nostro tempo. Piange la Madre per un mondo lacerato da guerre fratricide che seminano distruzione e morte, dall’Europa al Medio Oriente, dall’Africa fino alle tante regioni dimenticate semplicemente perché non fanno notizia.

Piange la Madre per i popoli prostrati dalla guerra, per le famiglie e i popoli segnati dalla violenza, per le vite dei bambini spezzate dai conflitti, dalla solitudine e dall’incertezza del futuro.

Le Lacrime di Maria parlano di un dolore profondo: il rifiuto dell’amore di Dio che si traduce in egoismo, indifferenza e perdita del senso dell’altro. Ci troviamo spesso disorientati, alla ricerca di un significato che spesso fatica ad emergere.

Le Lacrime della Madonna portano il peso del dolore, ma aprono una luce di speranza. Sono un invito alla conversione del cuore, alla riscoperta della fraternità, alla costruzione di una pace vera che disarmi le contese e guardi alla riconciliazione nel rispetto e nel dialogo costruttivo.

L’Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa impone a tutti di non restare indifferenti e di metterci in ginocchio per invocare una pace «disarmata e disarmante» (Papa Leone XIV), per essere promotori di bene nelle nostre famiglie, nella società e tra i popoli.”

Le Lacrime di Maria sono un appello urgente a riconoscere nell’altro un fratello, a scegliere ogni giorno la via della carità, l’unica strada capace di consolare il pianto del mondo umiliato da guerre che feriscono la dignità dell’umanità.