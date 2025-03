Siracusa celebra il Pi Greco Day, Celesti: “una caccia al tesoro tra scienza e cultura”

“Noi, figli di Archimede, celebriamo il Pi Greco Day il 14 marzo”. Così Teresella Celesti, assessore all’Istruzione commenta la giornata di celebrazione a Siracusa del genio Archimede.

“Quest’anno l’evento assume un significato particolare, poiché è stato inserito all’interno del Festival della Scienza, il primo festival di questo genere nella nostra città, inaugurato ieri. – dice Celesti – L’iniziativa coinvolge non solo l’Istituto Einaudi, scuola capofila, ma anche tutti gli istituti comprensivi della città”.

“L’evento si sviluppa come una grande caccia al tesoro, con pannelli espositivi disposti lungo Piazza Duomo e Piazza Minerva. Ogni pannello contiene un QR code con quesiti di matematica, fisica, scienze, storia dell’arte e letteratura. Gli studenti, rispondendo alle domande, ricostruiranno il “marchio archimedeo”. La gara sarà vinta da chi completerà la figura nel tempo stabilito. – e poi conclude l’assessore – Circa 1.200 studenti stanno partecipando con entusiasmo, affollando le piazze in un clima di festa. Questo dimostra che, come spesso si sostiene, la scuola migliore si fa anche al di fuori delle aule.”