Siracusa celebra il suo legame con il mare con la festa dell’Assunta

Domani, 15 agosto, Siracusa celebrerà con la festa di Maria Santissima Assunta anche il suo speciale legame col mare. Il simulacro della Vergine Santissima uscirà in processione alle 19 dalla chiesa di san Filippo Apostolo e arriverà intorno alle 20 alla Marina dove verrà imbarcato sul rimorchiatore dai portatori e dai Confrati dell’Immacolata per cominciare il momento più suggestivo della festa, quello della processione a mare con un numero di barche al seguito in costante e progressivo aumento.

L’anno scorso ha lasciato senza fiato il corale abbraccio delle barche al seguito della Madonna Assunta e se questo da un lato può essere visto come un mero “evento” turistico dall’altro può senza dubbio essere visto come un annuale momento in cui Siracusa riscopre sè stessa e la sua vocazione di città mariana e di mare, che in Maria trova una formidabile ancora di consolazione e speranza di fronte alle numerose sfide che quotidianamente affronta, tema più che mai attuale in quest’anno giubilare dedicato alla Speranza.





Nel momento in cui la Madonna arriverà al largo e il rimorchiatore si fermerà avverrà il commovente rito della Benedizione del Mare e della preghiera per i caduti in mare con il lancio da parte delle autorità civili della corona d’alloro.

Poco prima dello sbarco e della ripresa della processione a terra avverrà il consueto spettacolo pirotecnico, organizzato quest’anno dalla ditta Arte Pirotecnica dei fratelli Trebbia. Il rientro nella chiesa di san Filippo alla Giudecca è previsto, come di consueto per le 22.