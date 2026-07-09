Siracusa celebra l’83° anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia con una mostra di cimeli storici

In occasione dell’83° anniversario dello Sbarco degli Alleati in Sicilia, venerdì 10 luglio 2026, dalle 10 alle 20.30, nella storica Casa del Mutilato, in Viale Regina Margherita 17 a Siracusa, si terrà una mostra commemorativa dedicata alla Battaglia di Sicilia, con l’esposizione di preziosi cimeli storici inediti.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Lamba Doria, nasce con l’obiettivo di custodire e tramandare la memoria di uno degli eventi più significativi della storia contemporanea della Sicilia, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare reperti originali, documenti e testimonianze di grande valore storico.

La mostra rappresenta un importante momento di riflessione e approfondimento sulla Campagna di Sicilia del 1943 e sul sacrificio di quanti vissero quei drammatici giorni. Nel corso della giornata saranno presenti autorevoli studiosi e autori siciliani di storia militare, oltre ai

familiari dei Caduti della Battaglia di Sicilia, che contribuiranno con le loro testimonianze a mantenere vivo il ricordo delle vicende belliche.

La cerimonia inaugurale sarà impreziosita dalla partecipazione delle gentili Autorità civili, militari e religiose, la cui presenza testimonia il valore istituzionale e commemorativo dell’iniziativa.

L’Associazione Culturale Lamba Doria, da sempre impegnata nella promozione della cultura storica e nella valorizzazione del patrimonio della memoria, invita cittadini, studiosi, appassionati e visitatori a partecipare a questa significativa giornata dedicata alla storia e al ricordo.

L’ingresso alla mostra è libero.