Siracusa celebra la Giornata della Marina Militare: open day a bordo di Nave Galatea nel Porto Grande

Siracusa celebra oggi la Giornata della Marina Militare con un appuntamento speciale nel Porto Grande, dove è ormeggiata Nave Galatea, protagonista dell’open day organizzato per consentire a cittadini e visitatori di conoscere da vicino una delle unità impegnate nelle attività scientifiche e operative della Marina.

Proprio in questi giorni ha preso il via la Campagna Idrografica 2026, che vede Nave Galatea impegnata nell’esecuzione di rilievi batimetrici destinati all’aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche. Un’attività strategica svolta dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione sia militare sia mercantile.

In occasione della ricorrenza dedicata alla Marina Militare, l’unità è aperta gratuitamente alle visite. I cittadini potranno salire a bordo presso la banchina 4 del Porto Grande di Siracusa dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.