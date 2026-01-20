Siracusa celebra la giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

Domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 17.00, al salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio a Siracusa, si terrà un incontro dal titolo “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3)”.

Interverranno l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto; il rabbino capo della comunità ebraica di Napoli, rav Cesare Moscati; il delegato per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso, don Santo Fortunato; il mediatore culturale, Ramzi Harrabi. Modera l’incontro il delegato della Sicilia orientale della comunità ebraica di Napoli, Moshe Ben Simon.

Nel corso dell’incontro, si rifletterà sul dialogo a sessant’anni di Nostra aetate, il documento del Concilio Vaticano II che ha ridefinito i rapporti della Chiesa cattolica con le religioni non cristiane, in particolare con l’ebraismo.

Nel messaggio per la 37esima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, la Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo sottolinea come “in tale anniversario abbiamo guardato con gratitudine al cammino percorso in questi anni nel dialogo ebraico-cristiano. (…) L’identità cristiana profonda non può fare a meno del popolo ebraico, della sua storia e della sua spiritualità. Sono i nostri fratelli maggiori. (…) È fondamentale continuare il dialogo fondato sulla comune radice santa, senza nascondere le ovvie differenze. (…) Il dialogo tra noi è anche un servizio per il dialogo fra le religioni e, soprattutto, un servizio verso questo nostro mondo, sempre più lacerato e diviso. Non possiamo privare il mondo di questo dono. Nella consapevolezza che tutte le religioni sono chiamate, con coraggio ed urgenza, ad affrontare la sfida del dialogo. Ne va della loro stessa identità”.