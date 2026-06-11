Siracusa celebra la poesia: il 16 giugno la premiazione del 1° Premio di Poesia “Turi Volanti”

Martedì 16 giugno 2026, alle 18, all’Urban Center di Siracusa (Sala A, Via Nino Bixio n. 1), si terrà la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici della prima edizione del Premio di Poesia “Turi Volanti”. L’ingresso è libero.

L’iniziativa, promossa dal Comitato organizzatore del Premio Turi Volanti, rappresenta un significativo momento di valorizzazione della creatività letteraria e della partecipazione culturale.

La serata sarà dedicata alla celebrazione delle opere selezionate dalla giuria e offrirà al pubblico l’occasione di conoscere i protagonisti di questa prima edizione del concorso, nato con l’obiettivo di promuovere la poesia come strumento di espressione, dialogo e crescita personale.

Ad aprire i lavori sarà l’Avv. Orazio Scalorino, presidente del Comitato organizzatore. Interverranno inoltre il Prof. Nino Sicari e la dirigente dell’Istituto Gagini di Siracusa Giovanna Strano, componenti del Comitato, insieme ai docenti di discipline letterarie Prof.ssa Rosalia Giangreco e Prof. Francesco Fedele.

Alla manifestazione prenderanno parte i numerosi autori che hanno aderito al concorso, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa e la vivacità del panorama poetico locale e nazionale. La cerimonia sarà un momento di incontro e condivisione, durante il quale verranno proclamati e premiati gli autori delle poesie vincitrici.

Gli autori partecipanti sono: Rosa Maria Capizzi, Fernando Pereira, Palmina Giudice, Concetta Cascone, Davide Rocco Colacrai, Erica Zagra, Davide Gazziero, Silvia Belfiore, Mauro Barbetti, Paolo Borsoni, Azzurra Maria Sciascia, Antonio Valentino, Serena Lombardo, Maria Natalia Iriti, Marcello Lo Iacono, Sandra Olindo, Benedetta Italia, Letizia Irena Germano, Olesia Fylymonova, Sofia La Grutta, Corrada Zirino, Alessandra Di Fede.

Nel corso dell’evento sarà inoltre annunciata una nuova iniziativa artistica: il lancio della prima edizione del Premio di Pittura “Turi Volanti”, che amplia ulteriormente il percorso culturale avviato dal Comitato organizzatore, aprendo nuove opportunità di espressione e partecipazione agli artisti del territorio.

Il Premio Turi Volanti si propone così come uno spazio permanente di promozione della cultura, dell’arte e della creatività, contribuendo a rafforzare il ruolo di Siracusa come città attenta ai linguaggi contemporanei e alla valorizzazione dei talenti.

Appuntamento dunque martedì 16 giugno 2026 alle ore 18.00 presso l’Urban Center di Siracusa per una serata dedicata alla poesia, all’arte e alla condivisione culturale. Ingresso libero.