Siracusa celebra l’Avvento con “Il Piano di Dio”: un viaggio di fede e speranza

In occasione della prima domenica di Avvento, il Gruppo “La Salette” della Fraternità di Grottasanta – Siracusa, appartenente all’Ordine Secolare dei Servi di Maria, invita la cittadinanza a partecipare all’evento spirituale e culturale “Il Piano di Dio”, una rappresentazione che si propone come cammino di conoscenza, fede, amore e salvezza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Grottasanta, ACE e la Compagnia Culturale Vicuntulanostrastoria, si terrà domenica 30 novembre alla Parrocchia San Corrado Confalonieri, di Via Luigi Foti 1, Siracusa. La serata prevede alle 18 la Celebrazione Eucaristica cui seguirà alle 18:45 circa “Il Piano di Dio”.

L’evento intende offrire una riflessione sul disegno divino e sul significato della nascita di Cristo, proponendo un’esperienza che unisce spiritualità, arte e tradizione. L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare