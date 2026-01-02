Siracusa celebra San Sebastiano: dal 17 al 25 gennaio i festeggiamenti del Compatrono della città. Il programma

Siracusa si appresta a vivere i solenni festeggiamenti in onore di San Sebastiano, Compatrono della città e protettore del Corpo di Polizia Municipale.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Fidem Servavi”, ispirato alla Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

I festeggiamenti si svolgeranno dal 17 al 25 gennaio, con il momento culminante rappresentato dalla tradizionale processione conclusiva per le vie di Ortigia.

Il programma

Sabato 17 gennaio

Alle ore 17.00, presso la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, la rappresentazione sulla vita di San Sebastiano, scritta da monsignor Salvatore Marino e curata da Tony Mazzarella, con l’apertura della nicchia che custodisce il venerato simulacro.

Alle 18.00 traslazione del simulacro sull’altare maggiore e celebrazione eucaristica.

La giornata si concluderà con la testimonianza della scrittrice Tea Ranno sul tema “San Sebastiano testimone della fede”.

Domenica 18 gennaio

Alle ore 10.00 inaugurazione, presso il Parlatorio delle Monache, della mostra di tableaux vivant sulla vita del Santo, ideata da Tony Mazzarella e curata da Michele Romano e Dario Bottaro.

Dopo la celebrazione delle 19.00, concerto del coro M.G. Di Giorgio, diretto dal M° Michele Pupillo.

Lunedì 19 gennaio

Al termine della messa delle 18.00, presentazione del libro di Salvatore Bisicchia, “Semu tutti muti raveru”.

Martedì 20 gennaio – Giorno della festa

Alle ore 10.00 schieramento dei reparti della Polizia Municipale.

Alle 10.30 solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, S.E. Rev.ma Mons. Francesco Lomanto, alla presenza delle autorità civili e militari.

Alle ore 18.00 celebrazione presieduta dal Vicario Generale monsignor Sebastiano Amenta, con le confraternite, associazioni religiose, Caritas diocesana e gruppi di volontariato.

Seguirà la testimonianza della giornalista e scrittrice Rai Ilenia Petracalvina dal titolo “E fu la luce: sui passi della fede ritrovata”.

Sabato 24 gennaio

Alle 17.30 accoglienza del Reliquiario della Madonna delle Lacrime presso la Cappella di San Sebastiano a Porta Marina e breve processione verso la Badia con la recita del Rosario per la Pace.

Alle 18.30 solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Candido, seguita dal concerto del gruppo vocale Gli Armonici di Aretusa, diretto dal M° Giuseppe Tiralongo.

Domenica 25 gennaio

Alle 11.30 celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo Emerito di Siracusa con la partecipazione delle Dame e dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Alle 16.30 corteo musicale del Complesso Bandistico AKRAI Città di Palazzolo Acreide dalla Cappella di Porta Marina fino alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Alle 17.00 uscita e solenne processione del venerato simulacro di San Sebastiano per le vie di Ortigia, con arrivo in Piazza Duomo, tradizionale Asta dei doni e chiusura della nicchia.

Un appuntamento di profonda fede e identità cittadina che, anche quest’anno, unisce devozione, cultura e tradizione nel cuore di Siracusa.