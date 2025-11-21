Siracusa, celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Questa mattina, a Siracusa, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, è stata celebrata da Padre Giorgio Tassone dei Frati Minori Conventuali di Catania, rettore del Santuario San Francesco all’Immacolata, e dal parroco Salvatore Musso, la Santa Messa nel giorno della ricorrenza della “VIRGO FIDELIS”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Nel suo discorso, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Colonnello Dino Incarbone, ha evidenziato come oggi si celebrino tre ricorrenze di alto valore e morale e sociale per l’Istituzione: la patrona “Virgo Fidelis”, la rievocazione della Battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”. Ognuna di esse evoca valori connaturati da sempre nell’animo dei Carabinieri e nella ragion d’essere dell’Arma: senso religioso dell’offerta di se stessi per il bene degli altri, coraggio del proprio dovere congiunto all’onore militare, solidarietà e umana vicinanza nei confronti di chi soffre.

Il 21 novembre 1941, in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, il 1° Battaglione Carabinieri Zaptiè mobilitato, si sacrificò in un’eroica difesa del caposaldo di Culqualber e per quel fatto d’armi, alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Nell’anno 1949, Sua Santità Pio XII, proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” Patrona dei Carabinieri, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della Battaglia di Culqualber. La scelta della Madonna Virgo Fidelis come celeste patrona dell’Arma è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica ineludibile dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto “nei secoli fedele”. Oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano”, ed è proprio a loro e alle vedove del personale dell’Arma che è stato rivolto un sentito pensiero.

Alla celebrazione hanno partecipato le Autorità civili e militari della Provincia, con i quali l’Arma, – come ha sottolineato il Colonnello Incarbone – quotidianamente condivide la quotidiana missione di sostenere la comunità, una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali, l’Arma in congedo con gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e i parenti dei militari in servizio e dei caduti siracusani.

Nel corso della cerimonia un’artista locale, Giuseppina Alongi Pistritto, ha voluto donare un’opera pittorica da lei realizzata: il dipinto, raffigurante la “Virgo Fidelis” con la tecnica di grafite-tempera su tela, sarà collocato nella sala briefing del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa. L’artista ha inteso così ringraziare i Carabinieri per il quotidiano impegno profuso nello svolgimento dei servizi d’Istituto a favore della cittadinanza.