Siracusa, celebrati al Museo Egizio del Cairo i venti anni del “Laboratorio di Restauro dei Papiri” creato dal Museo del Papiro “Corrado Basile”

“2005-2025. Twenty Years of the Papyrus Conservation Laboratory in the Egyptian Museum in Cairo”. Questo il titolo della mostra fotografica con videoproiezione inaugurata presso il museo egiziano lunedì 16 febbraio 2026, sotto gli auspici del Ministero del Turismo e delle Antichità e dell’Ambasciata Italiana in Egitto, per celebrare i venti anni di attività del laboratorio realizzato dal Museo del Papiro “Corrado Basile” di Siracusa.

Hanno inaugurato la mostra: il Presidente del Museo del Papiro-Siracusa Corrado Basile, il Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Hisham Elleithy, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto Agostino Palese, il Direttore Generale del Settore Progetti e Restauro Moamen Othman e il Direttore Generale del Museo Egizio-Cairo Ali Abdel Halim. Erano presenti il già Ministro del Turismo e delle Antichità Mamdouh Eldamaty, il Direttore Generale del Settore Musei Ahmed Hamida, il Direttore del Museo del Papiro Anna Di Natale, il Presidente dell’Associazione Internazionale degli Egittologi Tarek Tawfik, il Direttore del Centro Archeologico Italiano Giuseppe Cecere, rappresentanti dell’Unesco, Istituto Italiano di Cultura, Icom, musei, istituzioni universitarie e culturali egiziane e straniere, nonché ex direttori, direttori di settori, restauratori e curatori del Museo Egizio.

La mostra celebra i venti anni del laboratorio, voluto fortemente da Corrado Basile che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e conoscenza per la conservazione a lungo termine del patrimonio culturale dei papiri, un patrimonio che appartiene all’umanità.

Nella ricorrenza del ventennale dell’apertura del laboratorio, il Museo del Papiro “Corrado Basile”, il Ministero del Turismo e delle Antichità, il Consiglio Supremo delle Antichità, il Settore Progetti e Restauro e il Museo Egizio del Cairo hanno voluto celebrare l’evento con l’allestimento di una mostra fotografica, con lo scopo di illustrare l’importanza e il ruolo del laboratorio nella conservazione alle future generazioni del patrimonio culturale dei papiri in Egitto. Il laboratorio è divenuto, sin dalla sua apertura, un punto di riferimento per le pratiche di restauro dei papiri in Egitto e non solo.

La mostra è stata curata da Corrado Basile, Anna Di Natale e Moamen Othman, i quali hanno illustrato il contributo del Museo del Papiro alla conservazione dei papiri in Egitto e il percorso che ha portato alla realizzazione del laboratorio di restauro dei papiri. La mostra, allestita con la collaborazione del Museo Egizio, racconta in sintesi, attraverso un centinaio di immagini selezionate, le attività svolte nel laboratorio di restauro dei papiri del Museo Egizio del Cairo.

Per la conservazione di questo patrimonio culturale di inestimabile importanza, sin dal 1998 il Museo del Papiro ha avviato il “Progetto di restauro dei papiri” che conduce in accordo con il Consiglio Supremo delle Antichità. Nell’ambito del progetto sono state svolte varie attività, tra cui le missioni di restauro dei papiri nei diversi musei e i corsi di storia, manifattura e restauro del papiro seguiti da restauratori, conservatori, bibliotecari e docenti universitari egiziani.

La necessità di interventi sempre più urgenti sul maggior numero possibile di papiri ha spinto sin dal 2001 il Museo del Papiro a realizzare un laboratorio di restauro dei papiri operativo e permanente. Il 5 luglio 2005 si è svolta la cerimonia di apertura ufficiale del laboratorio, alla presenza dell’allora Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Zahi Hawass, e dell’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Antonio Badini; il laboratorio è stato vantato dalla stampa egiziana come “il primo di questo genere in Egitto”.

In questi venti anni, la realizzazione del laboratorio, insieme ai corsi di storia, manifattura e restauro dei papiri, ha permesso il raggiungimento di importanti obiettivi del progetto iniziale. Il laboratorio è funzionante e operativo tutto l’anno, con un’équipe di restauratori egiziani in grado di eseguire interventi di restauro attraverso l’impiego di prodotti idonei e di tecniche che vengono applicate anche in altri musei in Egitto e non solo.