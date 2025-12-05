Siracusa, celebrato il decennale del Cpia Alberto Manzi

Giorno 3 dicembre 2025, nell’aula magna dell’I.CI Martoglio-Verga , si è tenuta la celebrazione del decennale del CPIA ( Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) alla presenza del Sindaco dott. Francesco Italia e della Dirigente del X Ufficio scolastico territoriale di Siracusa dott.ssa Luisa Giliberto e del Commissario straordinario del CPIA prof.ssa Simonetta Arnone .

Dopo i saluti iniziali della dirigente scolastica prof.ssa Stefania Stancanelli da Roma dal MIM si è collegata a distanza il Dirigente dell’Ufficio IV “Istruzione per gli Adulti e Apprendimento Permanente” la dott.ssa Fiorella Palumbo per partecipare all’evento, considerato che ha seguito fin dal 2015 la nascita e lo sviluppo dei Cpia e che per molti anni è stata il punto di riferimento di tutti i Dirigenti scolastici dei CPIA della Sicilia.

Il Sindaco Italia nel suo intervento ha definito il Cpia scuola quale ”luogo dell’anima” per mettere in risalto l’accoglienza che viene offerta agli studenti ,la passione dei docenti e l’eccellente lavoro svolto da tutto il personale scolastico. Dopo ha preso la parola la Dirigente Luisa Giliberto che ha sottolineato l’importanza dell’istruzione per gli adulti ed il ruolo svolto dal CPIA che rappresenta una risorsa strategica , dove ogni studente viene valorizzato grazie al percorso di studio personalizzato.

La dirigente Stefania Stancanelli ha ripercorso in breve la storia dei CPIA , nati nel 2015 e della sua esperienza professionale. Si è reputata molto soddisfatta del lavoro realizzato, frutto di un lavoro condiviso, di tanti sacrifici fatti da tutto il personale per conseguire quei traguardi che rappresentano un punto di arrivo ma anche di partenza verso obiettivi più alti sempre rivolti al perseguimento del successo formativo dei nostri corsisti e corsiste . L’educazione ha il potere di cambiare le vite e permettere quel salto in grado di creare riscatto e cambiamento , indipendentemente dall’età.

La scuola da qualche anno ha pure intrapreso un processo di internazionalizzazione grazie ai due progetti Erasmus che hanno dato al personale docente l’opportunità di sperimentare attività di job shadowing in numerosi CPIA europei .

Successivamente ha preso la parola la dirigente Simonetta Arnone che ha ripercorso il momento della nascita del CPIA nel 2015 che ha vissuto in qualità di dirigente scolastica, poi ha sottolineato che il CPIA rappresenta una vera e propria realtà inclusiva.

La giornata è stata allietata dalla musica realizzata da un gruppo di ex corsisti e dalle ballerine nostre corsiste dello Sri Lanka che hanno danzato un ballo tipico della loro terra indossando abiti tradizionali.

La dirigente Stancanelli che ha ringraziato di cuore la Dsga Ivana Abbate, i collaboratori professori Santo Geracitano e Raffaella Musumeci e le docenti Margherita Spadaro e Rosalba Faraci che si sono spesi per l’ organizzazione dell’evento. Ha ringraziato tutti i presenti , in particolare il Sindaco, il Provveditore e la collega Arnone , nonché la collega Accardo i docenti dei vari punti dell’IPSAR Federico II di Svevia che con i suoi professori e studenti ha contribuito all’evento .