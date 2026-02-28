Siracusa, celebrato l’87° anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Si è svolta ieri, in tutta Italia, la Prima Festa del Corpo, istituita con decreto lo scorso anno per rendere omaggio alla storia, al valore e allo spirito di servizio che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, giunto all’87° anniversario della sua istituzione.

Anche a Siracusa, presso il Comando provinciale di via A. Von Platen, si è tenuta una cerimonia solenne alla presenza di S.E. il Prefetto Chiara Armenia. Accolta dal Comandante provinciale, ing. Domenico Maisano, il Prefetto ha partecipato all’alzabandiera, ha reso gli onori ai caduti e ha consegnato le benemerenze di lodevole servizio al personale posto in quiescenza nel corso del 2025, esprimendo sentimenti di sincera stima e affetto.

La cerimonia, iniziata alle ore 15:00, si è svolta all’insegna della partecipazione e della sobrietà, anche in considerazione della concomitante cerimonia di avvicendamento al vertice del Comparto Marittimo Sicilia (Marisicilia), tenutasi in mattinata nel comprensorio Terravecchia della Marina Militare, a Siracusa, tra l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini e l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo.

Momenti di intensa commozione hanno accompagnato la consegna delle tradizionali “picozzine” al personale in quiescenza, alla presenza delle loro famiglie. La picozzina, riproduzione in miniatura dell’ascia storicamente utilizzata dai vigili del fuoco nei più diversi interventi di soccorso, rappresenta un simbolo di appartenenza e dedizione al servizio.

Particolarmente toccante anche la proiezione di due filmati realizzati dagli uffici centrali del Dipartimento, che hanno ripercorso la storia del Corpo, evidenziandone l’evoluzione tecnologica e le competenze professionali oggi messe in campo per fronteggiare le molteplici e sempre più complesse richieste di soccorso.