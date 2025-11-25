Siracusa: celebrazioni di Santa Lucia, presentato il programma. Nuovo percorso per la processione e segni rinnovati per i devoti

È stato presentato questa mattina, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di piazza Duomo, il programma ufficiale della festa 2025 dedicata alla Patrona di Siracusa. Un’edizione che porta con sé diverse novità: dal percorso della processione del 13 dicembre a un dettaglio inedito del Simulacro, che sarà svelato volutamente solo al momento dell’uscita dalla cappella.

La principale modifica riguarda proprio il tragitto della processione. Quest’anno il Simulacro di Santa Lucia passerà da via Agatocle, con una breve sosta nei pressi di via degli Orti, per poi proseguire verso la Basilica al Sepolcro. Una scelta dal forte valore simbolico, come ha spiegato lo stesso presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Sebastiano Ricupero, che ha sottolineato come il passaggio in via degli Orti possa essere interpretato “quasi come una carezza di Lucia a Maria”, richiamando il legame con la presenza storica della “chiesetta di Santa Luciuzza” in quella zona.

Ricupero ha inoltre rassicurato sulle condizioni dell’uscita della statua dalla Cattedrale, dove sono in corso lavori: “L’impalcatura è stata costruita in modo da garantire la piena sicurezza del simulacro. L’unica differenza è che la statua non sosterà sul sagrato, come avviene solitamente, ma qualche metro più avanti, sotto la scalinata, per ricevere il primo abbraccio della città“.

Il presidente della Deputazione ha rivolto anche un appello ai siracusani e ai devoti, invitandoli a riscoprire la dimensione comunitaria della festa. “Dobbiamo ritrovare il senso profondo di comunità – ha detto -. La fede si vive insieme, non da soli. Ognuno non ha la sua Santa Lucia: c’è il noi, non l’io. La processione non si guarda, si partecipa“.

Ricupero ha sottolineato come la figura del “portatore” sia ormai superata da una concezione più ampia di “devoto”. “Il devoto è chi serve – ha spiegato -. Può portare il simulacro, ma può anche cantare, occuparsi della logistica, collaborare ai servizi, o semplicemente camminare accanto agli altri. Tutti, portatori o meno, hanno un ruolo attivo”.

Per questo, durante i Vespri del 12 dicembre, verranno benedetti gli scapolari riservati ai devoti e le stole destinate ai componenti della nuova Corale di Santa Lucia.

Confermate anche nel 2025 le iniziative dedicate alla prevenzione visiva: dal 15 al 18 dicembre, dalle 9 alle 12, nel piazzale della Basilica della Borgata saranno effettuate gratuitamente visite per la diagnosi precoce delle maculopatie grazie ai medici dell’Unione Italiana Ciechi con il supporto del Rotary Club di Siracusa. Una processione che vuole essere inclusiva, visto che sarò prevista anche la descrizione in lingua dei segni per le persone sorde.

Monsignor Salvatore Marino ha invece presentato il tema spirituale dell’edizione 2025, ispirato alla lettera pastorale dell’arcivescovo Francesco Lomanto, “che indica la direzione della Chiesa siracusana”.

Durante la presentazione è intervenuto anche Fra Daniele Cugnata che ha illustrato programma dell’Ottavario, quando cioè Lucia (definita da Fra Cugnata la “padrona di casa”) resterà all’interno della Basilica che per l’occasione – a partite dal 14 dicembre – sarà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 23, con quattro messe quotidiane oltre a una celebrazione straordinaria alle 12, prevista il 14 dicembre. Durante questa settimana in Basilica sono attesi diversi pellegrinaggi da varie parti della Sicilia, con momenti di preghiera.