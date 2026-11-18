Attualità · Comitato Provinciale

Una serata quella del 17 novembre all’insegna della solidarietà, della condivisione e dell’impegno concreto a favore dei diritti dell’infanzia. Si è svolta presso il prestigioso ristorante Don Camillo di Siracusa la cena di beneficenza organizzata dal Comitato Provinciale di Siracusa per l’Unicef, in collaborazione con lo chef patron Giovanni Guarnieri, che ha scelto di mettere la propria professionalità e la propria sensibilità al servizio di una causa di grande valore umano e sociale. L’iniziativa ha registrato uno straordinario successo, grazie alla numerosa partecipazione di ospiti, cittadini e sostenitori che hanno accolto con entusiasmo l’invito, dimostrando ancora una volta quanto la comunità siracusana sappia rispondere con generosità alle iniziative solidali.

La serata non è stata soltanto un’occasione conviviale, ma soprattutto un momento importante per dare forza alla missione dell’Unicef e sostenere concretamente i suoi progetti a tutela dei bambini e degli adolescenti, in Italia e nel mondo. Ogni contributo raccolto rappresenta un gesto concreto per garantire ai più piccoli maggiori opportunità di accesso all’istruzione, alle cure, alla protezione e a un futuro dignitoso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comitato Provinciale di Siracusa per l’Unicef, che ha voluto sottolineare il valore della partecipazione e la sensibilità dimostrata da tutti coloro che hanno scelto di esserci. Un risultato che va ben oltre la raccolta fondi: è la testimonianza di una comunità che riconosce l’importanza di fare rete e di trasformare la solidarietà in azioni concrete.

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Un ringraziamento speciale è stato rivolto allo chef patron Giovanni Guarnieri e a tutto il ristorante Don Camillo, per l’accoglienza, la disponibilità e la generosa collaborazione, agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e, soprattutto, a tutti gli ospiti che con la loro presenza e il loro contributo hanno reso possibile questo importante risultato.

“Quando una comunità si unisce per una causa importante, la solidarietà diventa una forza capace di generare cambiamento. Ogni presenza, ogni contributo e ogni gesto di generosità rappresentano un’opportunità in più per tanti bambini che hanno bisogno di protezione, cura e speranza”. La cena di beneficenza si conclude dunque con un bilancio estremamente positivo e con la consapevolezza che il valore più grande di questa iniziativa è stato quello di aver coinvolto tante persone attorno a un obiettivo comune. Perché ogni bambino ha diritto a un futuro. E costruirlo è una responsabilità che appartiene a tutti noi.