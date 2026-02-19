Siracusa, cento docenti di materie scientifiche di tutta Italia si incontreranno all’Istituto Einaudi di Siracusa

Inizierà venerdì sera, con la visita in notturna del Castello Maniace, e continuerà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio, il quarto Convegno Nazionale “Italian Teacher Programme”, Itp Cern, che vedrà la partecipazione di circa 100 docenti di materie scientifiche (essenzialmente fisici) di tutta Italia e, come relatori, ricercatori dei laboratori del Cern di Ginevra e docenti di Università e Centri di Ricerca italiani.

Ad organizzare il Convegno è l’Istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa che è stata scelto tra altre otto scuole italiane che si erano candidate. “La scelta della nostra scuola”, afferma il Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala, “è avvenuta grazie al richiamo e all’interesse che la nostra città suscita in Italia e altrove e anche per la disponibilità infrastrutturale dell’Einaudi. Il nostro obiettivo è dare ai partecipanti nazionali e internazionali la massima ospitalità, permettendo loro di apprezzare, durante i lavori del Convegno, la Bellezza e la magia della nostra città”.

Dopo il convegno del 2020 tenuto online, quello del 2024 organizzato dal Liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo e del 2025 presso il Liceo Fermi di Padova, è il turno dell’Istituto Einaudi di Siracusa.

Il titolo del convegno è “Limite: l’ambizione di andare oltre”. Le sessioni scientifiche della terza edizione tratteranno lo stato dell’arte di tematiche quali i Sistemi Complessi, Intelligenza Artificiale, Cosmologia e Astrofisica con la presenza di relatori di provenienza universitaria e di enti di ricerca italiani ed esteri (Cern, Inaf, Infn ed altro), quali la prof.ssa Alessia Giardina, la prof.ssa Irene Giardina e il prof. Adriano Fontana. L’organizzazione del Convegno è il risultato della collaborazione tra la scuola ospitante e il Comitato Scientifico (dott.ssa Antonella Del Rosso, ricercatrice CERN e referente dell’Italian Teacher Programme del Cern e i prof. Laura Brigo, Fabio Cerbino, Georgia Conti, Giuseppe Fiamingo, Xenia Fosella, Giuseppe Zampieri, Salvatore La Delfa e Lucia Dugo). Al Convegno, oltre ai docenti e ai ricercatori, parteciperà una selezione di studenti del liceo Einaudi.

“Oltre alle sessioni scientifiche, che si svolgeranno tutte nell’auditorium dell’Einaudi, il Convegno prevede alcuni momenti di conoscenza del territorio”, dichiarano il prof. Salvo La Delfa e la prof.ssa Patrizia Dugo, docenti dell’Einaudi e referenti del comitato organizzatore. Il primo momento è la visita in notturna del Castello Maniace, a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Nel pomeriggio di sabato, i partecipanti al quarto Convegno si sposteranno all’Urban Center e, dopo i saluti istituzionali, assisteranno ad un approfondimento sulla figura di Archimede, sulla storia e architettura di Siracusa a cura dei prof. Salvo Santuccio, Emanuele Gallotta ed Enzo Monica. Il pomeriggio proseguirà con una straordinaria performance a cura degli studenti dell’Istituto Nazionale Dramma Antico (Inda).

Nella domenica di giorno 22 sono previsti altri due momenti di particolare interesse. L’evento “Confini e limiti: l’iniziativa Semi di Lampedusa” che si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’accoglienza e della solidarietà. Al Convegno interverrà Vito Fiorino, il pescatore che il 3 ottobre 2013 salvò la vita a 47 persone con le testimonianze dei docenti che hanno approfondito la tematica.

In mattinata, saranno messi a dimora due alberi di ulivo nel terreno di pertinenza dell’Einaudi per sottolineare ancora l’impegno e l’attenzione dei ricercatori e dei docenti delle materie scientifiche per l’Ambiente.

L’evento è patrocinato da: Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa – Regione Sicilia. Si ringrazia inoltre: Fondazione INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico), Adda (Accademia d’Arte del Dramma Antico), Società Siracusana di Storia Patria, IISS “E Majorana” di Avola (SR), Il Cerchio – Arti e Scienze. Con il contributo di: Carlo Morrone Editore, Soluzioni informatiche e gestionali “S.G. Technology s.r.l.”, Zanichelli Editore, Società di Ingegneria “PSGM Company”, Biscottificio “Le Spighe di Demetra”, Soluzioni informatiche “Web3volution soc.coop“.