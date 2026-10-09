Siracusa, centro anziani a Belvedere: nessun immobile disponibile

Attualità · tutto da rifare

Nessuna proposta per ospitare il nuovo Centro ricreativo e di socializzazione per anziani a Belvedere. Si è conclusa senza risultati la procedura avviata dal Comune per individuare un immobile da prendere in affitto e destinare alle attività rivolte alla popolazione anziana della frazione. Il centro avrebbe dovuto rappresentare uno spazio dedicato alla socializzazione e alle attività ricreative per gli anziani di Belvedere, offrendo un luogo di aggregazione all’interno della frazione.

La ricerca era stata avviata lo scorso 13 luglio, attraverso un avviso pubblico esplorativo finalizzato a individuare un immobile da acquisire in locazione. L’obiettivo era trovare una sede da destinare a un centro ricreativo e di socializzazione per gli anziani residenti a Belvedere. Il termine per presentare le manifestazioni di interesse era stato fissato al 10 settembre 2026. Entro quella data, però, non è arrivata alcuna candidatura da parte di proprietari interessati a mettere a disposizione un immobile.

Una circostanza che ha portato gli uffici comunali a dichiarare deserta la procedura. Il Comune ha quindi disposto la chiusura dell’iter amministrativo, senza procedere all’individuazione di una sede. La conclusione della procedura non equivale, tuttavia, alla rinuncia definitiva al progetto ma l’amministrazione potrà valutare nuove modalità per reperire un immobile, eventualmente attraverso un altro avviso o soluzioni differenti.