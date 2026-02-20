Siracusa, centro diurno per persone con disabilità adulte: pubblicato l’avviso per la co-progettazione

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione e gestione di un Centro educativo territoriale diurno rivolto a persone con disabilità adulte.

L’iniziativa rientra nell’Azione 2 “Di giorno con furore” del Piano di Zona 2018-2019 del Distretto socio-sanitario D48 e punta a rafforzare in modo strutturale l’offerta di servizi dedicati all’inclusione sociale delle persone con disabilità che, una volta concluso il percorso scolastico, necessitano di contesti educativi e relazionali continuativi.

Il Centro sarà progettato come uno spazio educativo dinamico e inclusivo, capace di favorire autonomia personale, socializzazione e partecipazione alla vita della comunità. Le attività previste comprendono: percorsi educativi per l’autonomia personale, laboratori artistico-socio-occupazionali, attività culturali e di alfabetizzazione informatica e iniziative di socializzazione e uscite sul territorio

“Questo avviso – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Marco Zappulla – nasce da una domanda molto concreta che come amministrazione ci siamo posti: cosa fanno le persone con disabilità quando escono dal percorso scolastico? Troppo spesso il rischio è il vuoto e l’isolamento. Con il nuovo centro educativo diurno vogliamo offrire una risposta stabile alle famiglie. Parliamo di attività educative strutturate e di momenti di socializzazione che mirano all’integrazione reale nella comunità. La co-progettazione con il Terzo Settore è la strada giusta per costruire servizi più vicini ai bisogni delle persone e per valorizzare le esperienze che già operano sul territorio”

Gli Enti del Terzo Settore interessati dovranno presentare la propria candidatura via PEC secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Tutta la documentazione è disponibile al seguente link: https://www.comune.siracusa.it/novita/avviso-di-co-progettazione-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore-per-il-servizio-centro-educativo-territoriale-per-persone-con-disabilit