Siracusa, Centrodestra a confronto, Vinciullo: “È il momento di ritrovare l’unità”

Politica · nel fine settimana

“Le segreterie dei partiti del centrodestra siracusano si sono autoconvocate per il prossimo fine settimana per avviare un confronto, dialogare, dirimere eventuali divergenze e ritrovare un’unità d’intenti”. È questo il punto di partenza delle dichiarazioni dell’on. prof. Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, che interviene in risposta alle recenti dichiarazioni di Salvo Coletta, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e di Luca Cannata.

“È arrivato il momento di anteporre gli interessi della coalizione alle ambizioni personali – spiega Vinciullo -. Chi sceglierà di non partecipare non potrà poi invocare, ipocritamente, l’unità. Chi non partecipa si autoesclude dal percorso di ricomposizione della coalizione, rinunciando volontariamente al dialogo. Voglio essere ancora più chiaro: chi non siederà a quel tavolo dimostrerà di non avere una reale volontà di costruire il centrodestra in provincia”.

Vincenzo Vinciullo spiega anche di aver chiamato al telefono il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: “ma Coletta non ha risposto e ad oggi non sono stato richiamato – ha rivelato -. L’ho fatto solo per senso di responsabilità e di cortesia istituzionale. Ho invitato sempre tutti al confronto e al dialogo e continuerò a farlo”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Le divisioni e le contrapposizioni interne non portano alcun vantaggio – continua l’on Vinciullo – delegittimare continuamente gli alleati finisce inevitabilmente per indebolire chi adotta questa strategia, danneggiando l’intera coalizione. È necessario ritrovare senso di responsabilità e consapevolezza della comune appartenenza politica. Il centrodestra, se ritrova compattezza e unità d’intenti, ha tutte le condizioni per governare i territori in provincia di Siracusa”.

Il commissario provinciale affronta poi la questione del capoluogo: “la situazione di Siracusa è particolarmente complessa e delicata. Come tale va affrontata con maturità, responsabilità politica e nelle sedi opportune, non di certo con attacchi mediatici e strali lanciati a mezzo stampa. Le questioni politiche si risolvono con la capacità di trovare sintesi, non alimentando contrapposizioni”.

L’on. Vinciullo interviene anche sulle vicende di Solarino e Sortino. “Quanto a Solarino – spiega – il gruppo consiliare di Grande Sicilia è compatto e, anzi, abbiamo contribuito alla costituzione di un gruppo consiliare unico, proprio per favorire una migliore amministrazione della città e dare un segnale concreto di coesione. Tant’è che gli stessi consiglieri hanno apertamente dichiarato e ribadito la propria appartenenza a Grande Sicilia. Evidentemente su Solarino Coletta ha preso un abbaglio o non ha compreso bene la situazione”.

“Anche sulla vicenda di Sortino, il gruppo consiliare di Grande Sicilia è compatto – continua ancora Vinciullo -. Non abbiamo mai cercato rotture né assunto iniziative di divisione. Anche se alcune scelte, non nostre ma di altri, ci sono sembrate del tutto illogiche, va comunque ricordato, a chi è poco attento alle dinamiche politiche in provincia, che il sindaco Parlato è stato eletto con il sostegno e il contributo determinante di Grande Sicilia”.

In conclusione, Vinciullo torna sul tema della coerenza politica e del rapporto tra gli alleati: “la politica deve misurarsi sulla serietà degli impegni e sulla coerenza dei comportamenti. Chi alimenta polemiche, magari attraverso richieste informali che poi vengono smentite pubblicamente, dovrebbe interrogarsi sulla propria coerenza. Grande Sicilia – conclude il commissario provinciale – lavora con correttezza politica ad un centrodestra unito. È legittimo aspettarci la stessa correttezza dai nostri alleati”.

Sul futuro della coalizione interviene anche l’on. Riccardo Gennuso, deputato all’Ars di Forza Italia, che allarga la riflessione alle prossime elezioni amministrative e agli appuntamenti elettorali regionali e nazionali. “Le Amministrative 2026 in sette importanti Comuni della nostra provincia, con un prologo o una appendice, ad oggi non è ancora stabilito, delle elezioni regionali e politiche, sicuramente accomunate in una “election day”, impone oggi una seria riflessione all’interno delle forze politiche del Centro Destra. Nell’arco di pochi mesi di distanza diventa autolesionista e, ai più incomprensibile, che gli stessi partiti che saranno in coalizione nell’elezione della nuova Assemblea regionale e della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica invitino iscritti e simpatizzanti a votare per candidati e coalizioni comunali che, in questo caso, si facciano battaglia politica – afferma il deputato regionale –. A poco serve eccepire che le elezioni amministrative sono caratterizzate dalla presenza di un civismo importante, ma l’eccezione cade nel momento in cui, come avviene oramai più spesso, la presenza dei partiti politici strutturati e presenti con i propri simboli è prerogativa insormontabile per i leader locali che ne traggono forza rappresentativa. Il Centro Destra, in provincia di Siracusa, oggi più che in passato ha una chance che non può perdere; unito è oggettivamente una forza in grado di governare i territori con visione e programmazione tale da generare un circolo virtuoso e duraturo. Questa consapevolezza, d’ora in avanti, deve essere alla base delle interlocuzioni tra i vari leader provinciali che devono avere la capacità di dialogare prima e decidere dopo in base alla penetrazione più o meno marcata nei territori di riferimento dimostrando maturità, spirito di squadra e visione lunga. Ciò che è stato è stato, ciò che sarà deve essere costruito in termini di coerenza e risultati ne va della credibilità di tutti e dell’affidabilità di ciascuno degli attori in campo”.