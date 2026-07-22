Siracusa, centrodestra: scontro… sulla coerenza. Litigano Forza Italia e Grande Sicilia

Politica · Botta e risposta

Si alza il livello dello scontro nel centrodestra siracusano tra Forza Italia e Grande Sicilia. Al nuovo intervento del commissario cittadino azzurra Alessandra Barbone, che ha accusato il movimento di ambiguità nei rapporti con l’amministrazione comunale di Siracusa, hanno replicato il commissario provinciale Vincenzo Vinciullo e il commissario cittadino Emiliano Bordone, riportando il confronto sul caso politico di Lentini.

“Prima di parlare di coerenza, Grande Sicilia chiarisca le proprie scelte”, afferma Barbone, secondo la quale il richiamo al caso lentinese rappresenterebbe un tentativo di spostare l’attenzione dal nodo centrale del dibattito.

Il riferimento è al rapporto politico con il sindaco Francesco Italia: alcuni esponenti riconducibili a Grande Sicilia avrebbero sostenuto nei fatti l’attuale amministrazione comunale, contribuendo alla sua stabilità politica.

“È su questo terreno che nasce il dibattito aperto da Forza Italia e al quale, nella replica di Giovanna Porto, non viene data alcuna risposta”, sostiene Barbone. Secondo l’esponente azzurra, la coerenza politica non può essere valutata soltanto attraverso i comunicati, ma soprattutto sulla base delle scelte e dei comportamenti: “Quando queste scelte finiscono per rafforzare amministrazioni estranee al perimetro del centrodestra o per creare ambiguità negli schieramenti, è naturale che gli alleati chiedano chiarezza”.

Barbone ribadisce quindi la necessità di un confronto franco all’interno della coalizione: “La credibilità del centrodestra si costruisce con comportamenti coerenti e con un unico metro di giudizio, non con accuse rivolte agli alleati mentre si sorvola sulle proprie scelte politiche”.

La replica di Grande Sicilia arriva attraverso Vincenzo Vinciullo ed Emiliano Bordone, che ribaltano le accuse e chiamano in causa Forza Italia per quanto avvenuto a Lentini.

“Se Alessandra Barbone vuole davvero aprire un dibattito sulla coerenza – dichiarano – il primo passo dovrebbe essere chiedere le dimissioni della presidente del Consiglio comunale di Lentini, di riferimento di Forza Italia, eletta con i voti determinanti del Partito Democratico”.

Per Vinciullo e Bordone, sarebbe questo il primo punto da chiarire prima di rivolgere accuse agli alleati. I due esponenti di Grande Sicilia ricordano inoltre che, alle ultime elezioni amministrative di Lentini, Forza Italia avrebbe sostenuto un candidato sindaco del centrosinistra, contribuendo, a loro giudizio, alla mancata elezione del candidato unitario del centrodestra.

“A Lentini Forza Italia ha sostenuto un candidato sindaco del centrosinistra e successivamente ha fatto eleggere un proprio presidente del Consiglio comunale con i voti del Pd. Questa sarebbe la coerenza sbandierata dalla Barbone?”, chiedono Vinciullo e Bordone, che respingono anche l’idea di un’ambiguità rispetto alla collocazione politica di Grande Sicilia e rivendicano il sostegno ai candidati del centrodestra nelle recenti elezioni amministrative di Lentini, Floridia e Augusta.

“Il tema non è mettere in discussione l’appartenenza di Grande Sicilia al centrodestra, che è certa, ma comprendere quale sia oggi la linea politica di Forza Italia”, affermano Vinciullo e Bordone, che si dicono inoltre sorpresi per quello che definiscono un “quotidiano attacco” da parte della commissaria cittadina azzurra e auspicano che si tratti di una posizione personale. Diversamente, sostengono, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale tra le due forze politiche.

“Continueremo a lavorare per rafforzare i rapporti con gli alleati e a rispettare il mandato ricevuto dagli elettori – concludono – Non accettiamo, però, lezioni da chi, nei fatti, ha assunto comportamenti politici incoerenti”.