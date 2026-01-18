Siracusa, cessione del ramo di azienda Tekra. I consiglieri del Pd chiedono che si riferisca in aula

I consiglieri del gruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Siracusa, Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco, hanno protocollato una richiesta urgente affinché il sindaco e l’assessore all’Igiene Urbana riferiscano in aula nel prossimo consiglio comunale di giovedì 22 gennaio 2026 in ordine alla cessione del ramo di azienda del servizio pubblico di igiene urbana.

I consiglieri del Pd hanno lamentato di avere appreso ieri solo dagli organi di stampa la notizia della cessione di un ramo di azienda, comprendente l’appalto della raccolta e gestione dei rifiuti urbani del Comune di Siracusa, dall’attuale gestore Tekra S.r.l. in favore della società Ris.Am. S.r.l..

Hanno rappresentato che l’appalto del servizio di nettezza urbana è il principale contratto del Comune di Siracusa sia per ammontare economico sia per le refluenze che da tale contratto derivano in termini di garanzia della pulizia e dell’igiene della città e altresì in termini di garanzia dei tanti posti di lavoro degli addetti al servizio.

Nella richiesta di informativa urgente, i consiglieri Milazzo, Zappulla, Greco hanno posto in luce che la cessione del ramo di azienda è avvenuta letteralmente “all’insaputa della città” ossia senza una preventiva e doverosa informazione del consiglio comunale, delle forze politiche, dei sindacati e hanno evidenziato che è necessario acquisire grande chiarezza sull’operazione di affitto di ramo di azienda e in particolare che occorre comprendere quali garanzie di solidità economico – imprenditoriale, di mantenimento dei livelli occupazionali dell’azienda e di adempimento delle obbligazioni retributive verso i dipendenti, di capacità di gestione del servizio e quindi di rispetto delle clausole del contratto di appalto offre la cessionaria Ris.Am. S.r.l., attenzionando la sua storia di impresa ed in particolare: la data della sua costituzione, gli altri appalti aggiudicati che sta svolgendo, il capitale sociale, la compagine societaria e il numero pregresso di dipendenti.

I consiglieri del Pd manifestano la loro preoccupazione e hanno chiesto che si riferisca urgentemente in aula chiarendo in particolare:

• se l’Amministrazione Comunale fosse stata o meno previamente informata da Tekra S.r.l. del contratto di cessione del ramo di azienda a Ris.Am. S.r.l.;

• se intende convocare con ogni sollecitudine i vertici di Tekra S.r.l.;

• l’ammontare degli emolumenti non pagati sino ad oggi da Tekra S.r.l. ai dipendenti;

• quale è la posizione politico – amministrativa dell’Amministrazione Comunale rispetto al cambio del gestore del servizio di igiene urbana e quali iniziative l’Amministrazione intende assumere per verificare se il cambio del gestore offra garanzie di rispetto del mantenimento dei livelli occupazionali dell’azienda, di adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti degli addetti, di adeguata gestione del servizio e di rispetto di tutte le clausole del contratto di appalto.