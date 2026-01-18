Siracusa, cessione del ramo di azienda Tekra: le preoccupazioni di Terrauzza-Fanusa-Milocca e ATTivoli

L’associazione Terrauzza-Fanusa-Milocca e il comitato dei cittadini residenti ATTivoli manifestano la propria preoccupazione per la notizia secondo cui la Tekra srl, titolare del servizio di gestione rifiuti nel nostro Comune, ha deciso di trasferire il contratto in argomento alla Società RIS.AM.

La RIS.AM. è una società fondata a metà 2025 avente come categoria d’azione assistenza d’ufficio (niente a che vedere con la gestione rifiuti), con un capitale sociale di soli 20.000 euro.

“Da un’occhiata comparativa data ai bilanci Tekra per l’anno 2024 e precedenti, si nota che la stessa ha, 2024 vs 2023, diminuito del 20% i ricavi operativi e del 17% del costo del personale. – si legge in una nota a firma di Renato Messineo, presidente associazione Terrauzza Fanusa Milocca e Giovanni Polito, presidente comitato cittadini Residenti ATTivoli – Al di là di altri parametri in cui non ci addentriamo, questi numeri pongono interrogativi sullo stato di salute della Tekra che, unitamente alla difficile comprensione della cessione del servizio di Siracusa ad una neonata società che si dovrebbe occupare di altro, destano preoccupazione circa la continuità di un servizio (la gestione dei rifiuti) assolutamente critico per il territorio”.

“Riteniamo essenziale ed urgente – continua la nota – che il Comune si pronunci, anche ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici (Dlgs 36/2023), sull’accettazione (o meno) del trasferimento del contratto con Tekra e ne chiarisca pubblicamente le criticità ed i riflessi sulla cittadinanza amministrata.”