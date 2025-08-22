Siracusa, cestini gettacarte in Ortigia, continuano il ripristino e le nuove installazioni

“Già da alcune settimane, insieme agli uffici preposti, abbiamo provveduto a ripristinare molti dei cestini gettacarte che nel tempo sono stati divelti o rubati, ed oggi con la nuova fornitura si sta continuando verso questa direzione, aggiungendo nuova installazioni”. Così esprime la propria soddisfazione il delegato del sindaco per Ortigia Raffaele Grienti sul ripristino e le nuove installazioni dei cestini gettacarte in Ortigia.

Oltre a potenziare le zone ad alta affluenza turistica come corso Matteotti, via Cavour, via Roma e nelle zone in prossimità degli ingressi in Ortigia, si stanno installando cestini nella zona in prossimità della Graziella, nelle vie parallele al lungomare di Levante, come via Nizza, via Salomone e via Alagona, cercando comunque di servire anche le zone meno transitate dai turisti, ma che comunque necessitano di copertura.





Proprio stamattina, assieme al Direttore dell’esecuzione del contratto, è stato effettuato un primo sopralluogo di verifica su tutta Ortigia finalizzato a ottimizzare il più possibile le installazioni finora effettuate e pianificare al meglio quelle future.

“Ci tengo a ringraziare il sindaco Francesco Italia e l’assessore all’Igiene urbana Luciano Aloschi per la disponibilità e per la fiducia riposta in me nel seguire questa problematica e l’iter di risoluzione – conclude Grienti – Con il supporto degli uffici e dei cittadini continuerò a monitorare questa procedura, al fine di rendere il servizio il più efficiente e funzionale possibile, con l’augurio di non assistere ad altri furti o atti vandalici”