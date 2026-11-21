Attualità · Il ricordo di nardi

La Cgil di Siracusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nino Giansiracusa, segretario generale della Camera del Lavoro dal 1968 al 1970, protagonista di una delle stagioni più significative della storia sindacale e sociale del nostro territorio.

Con Nino Giansiracusa se ne va un pezzo importante della memoria storica del movimento operaio siracusano, una figura che ha dedicato il proprio impegno all’emancipazione dei lavoratori, alla giustizia sociale e all’affermazione dei diritti del mondo del lavoro. Furono anni di grandi conquiste, di straordinarie mobilitazioni nelle fabbriche e nelle campagne, di battaglie per il superamento delle gabbie salariali, per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori.

Nino Giansiracusa guidò la CGIL siracusana anche durante i tragici fatti di Avola del 2 dicembre 1968, quando due braccianti, Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona, persero la vita mentre rivendicavano migliori condizioni salariali e maggiore dignità. Una stagione di lotte che contribuì a cambiare la storia del Paese, aprendo la strada a conquiste fondamentali come lo Statuto dei lavoratori e la riforma delle pensioni.

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“Con la scomparsa di Nino – dichiara Franco Nardi, segretario generale della Cgil di Siracusa – perdiamo un compagno che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della nostra organizzazione. Apparteneva a una generazione di dirigenti sindacali che, con coraggio, passione e senso di responsabilità, ha saputo trasformare le sofferenze e le speranze dei lavoratori in conquiste collettive. A uomini come lui dobbiamo molti dei diritti di cui oggi godiamo. Il nostro dovere è custodirne la memoria, trasmetterla alle nuove generazioni e continuare a battersi per quei valori di uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale che hanno ispirato il suo impegno sindacale. L’eredità che Nino ci lascia non appartiene soltanto alla Cgil. ma all’intera comunità siracusana”.

La segreteria confederale, le categorie e tutta la CGIL di Siracusa si stringono con affetto attorno ai familiari, esprimendo loro le più sentite condoglianze.