Siracusa, “Che sia l’ultima”: la presentazione del libro di Lella Palladino

“Che sia l’ultima, femminicidi e violenza di genere” edito da Donzelli è il titolo del nuovo libro di Lella Palladino, sociologia, femminista ed attivista dei centri antiviolenza, fondatrice della Cooperativa Eva e vice presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila che sarà ospite dei Venerdì alla Libreria Neapolis.

L’evento, che si terrà domani, venerdì 20 febbraio a partire dalle 17:30 è organizzato dal Centro antiviolenza Ipazia, diretto dall’avv. Daniela La Runa, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila e la Libreria Neapolis, luogo che rientra nel circuito delle “Librerie Rifugio” promosse dalla casa editrice Settenove a tutela delle donne vittime di violenza. Durante l’incontro le operatrici del Cav. Ipazia dialogheranno con Lella Palladino sulla sua lunga esperienza a difesa delle donne vittime di violenza fatta di aneddoti, storie e tappe fondamentali della sua attività professionale e personale che spiegano nel concreto cosa significa aiutare le donne che subiscono abusi e violenze di ogni tipo.

Attivista dei centri antiviolenza, Palladino ha fondato nel 1999 la Cooperativa sociale E.V.A. che gestisce in Campania centri antiviolenza e case rifugio. È stata presidente dell’associazione D.i.Re, donne in rete contro la violenza, ed è membro del Forum Disuguaglianze Diversità.

Esperta in tematiche di genere, è da sempre impegnata nella programmazione e gestione di interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile e per la promozione della soggettività e dei diritti delle donne coniugando costantemente attività professionale ed impegno politico. È stata nominata, con decreto ministeriale del luglio 2022, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Su Lella Palladino

Sociologa, femminista, attivista dei centri antiviolenza, esperta in tematiche di genere, è da sempre impegnata nella programmazione e gestione di interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile e per la promozione della soggettività e dei diritti delle donne coniugando costantemente attività professionale ed impegno politico. Appena dopo la laurea con una tesi in Antropologia Culturale ha fondato con i colleghi del gruppo di lavoro della professoressa Amalia Signorelli la cooperativa Co.St.Ante mirata agli studi antropologici sul territorio. Ha lavorato per 5 anni con una borsa di studio nel il Servizio Materno Infantile dell’U.S.L. di Caserta curando progetti di educazione sanitaria per la salute riproduttiva delle donne ed il monitoraggio dei Consultori familiari. E’ stata per 8 anni componente dell’Unità Tecnica Operativa della Regione Campania, area Politiche Sociali, quale consulente Formez per il sostegno formativo e l’assistenza tecnica agli Ambiti territoriali per l’attuazione della 328/00 e per l’affiancamento agli uffici regionali per l’istruttoria dei Piani di Zona, la produzione di linee guida.

Nel 1999 ha fondato la Cooperativa Sociale E.V.A. un’organizzazione di donne attive nelle politiche di genere che gestisce oggi in Campania 5 centri antiviolenza, 3 case rifugio per la protezione di donne sopravvissute alla violenza, vittime di tratta, rifugiate e richiedenti asilo, 2 laboratori “Le Ghiottonerie di Casa Lorena” ed “EvaLab” per l’inserimento lavorativo ed il sostegno dell’autonomia economica di donne in uscita da situazioni di violenza ed in condizione di particolare difficoltà attivati in due beni confiscati alla criminalità organizzata e rifunzionalizzati per scopi sociali.

Con le stesse finalità EVA gestisce inoltre la bouvette del Teatro Mercadante di Napoli. E’ stata componente del CDA del Consorzio di Cooperative Sociali GESCO, del Coordinamento regionale Lega coop sociale e componente del direttivo regionale. Da Gennaio 2006 è associata CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia). E’ stata 5 anni componente del Consiglio Nazionale dell’Associazione DiRe, Donne in rete contro la violenza e successivamente la Presidente dal 2017 al 2019.

Ha preso parte, in qualità di Componente nominata, del Tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità ai lavori del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020. Da giugno 2019 è componente del Forum Disuguaglianze e Diversità. E’ madre di tre figli ed autrice di numerosi articoli e pubblicazioni. A Novembre 2020 è stato diffuso, edito da Donzelli Editore, il suo libro “Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi”. È stata nominata, con decreto ministeriale del luglio 2022, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.