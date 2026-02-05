Siracusa, chef Giovanni Guarneri firma la proposta gastronomica di Le Graal: nuovo brand dell’accoglienza di lusso

Don Camillo entra nel mondo Le Graal, il nuovo gruppo Hotellerie di lusso che apre a Cortina e Roma. Lo chef Giovanni Guarneri, anima e cuore dello storico ristorante di Ortigia, porta la sua cucina nelle esperienze gourmet del nuovo brand.
Fondato dall’imprenditore Fabrizio Di Amato con Giuseppe Ambrosi e guidato da Claudio Ceccherelli, Le Graal nasce con l’idea di realizzare un’offerta lifestyle, con un’anima italiana ma aperta e internazionale.
Il debutto a Cortina, con Le Graal Cortina, 5 stelle lusso ricavato dall’ex Hotel Italia e trasformato in un rifugio alpino contemporaneo dal design firmato Achille Salvagni. Qui Giovanni Guarneri firma la proposta fine dining, portando in alta quota una rilettura moderna della tradizione italiana e siciliana.
Il progetto prosegue a Roma, dove Le Graal apre un private members club a Palazzo Medici Clarelli, in Via Giulia. Anche qui la firma gastronomica è centrale: Guarneri cura il ristorante fine dining del club, inserito in un sistema food & beverage articolato che comprende lounge, american bar, speakeasy, cantina privata e spazi esclusivi.
