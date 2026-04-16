Siracusa, chef Valentina Galli: “Equilibrio e amore in cucina. Il Tiranno un posto dove sentirsi a casa per i siracusani”

“Il punto di forza della mia cucina è l’equilibrio”. È da qui che parte la filosofia di Valentina Galli, anima della cucina de Il Tiranno Caportigia Restaurant, dove ogni piatto nasce dall’armonia tra sapori, tecnica e sensibilità.

Giovane, creativa e determinata, Valentina mette cuore e passione in tutto ciò che fa. La sua storia con la cucina inizia prestissimo: “A quattro anni, per Natale, ricevetti una cucina giocattolo. Da lì è nata una passione che non mi ha mai lasciata”. Oggi quell’amore si è trasformato in una proposta gastronomica di alta qualità, dai tratti mediterranei e con contaminazioni mai eccessive.

“Non mi reputo una chef degli abbinamenti estremi – spiega – ma una creativa che cerca sempre equilibrio tra i diversi gusti nel piatto”.

Grande attenzione è riservata anche al rapporto con il cliente: “È una risorsa, perché ti stimola a fare sempre meglio. Chiedo sempre se va tutto bene e accolgo anche le critiche per migliorare. Non ho un piatto forte, credo più in una continuità che in una singola proposta”.

Negli anni la crescita è stata costante: “La linea di pensiero è rimasta la stessa, ma in nove anni ho avuto la possibilità di sperimentare. Questo mi ha dato tanti input per evolvermi senza mai banalizzare la proposta, mantenendo al centro la qualità della materia prima, la freschezza e la stagionalità”.

Fondamentale anche il lavoro di squadra: “Sono una persona pacifica e cerco di esserlo anche in cucina. Mi piace lavorare con rigore ma senza prevaricazioni. La parola chiave è equilibrio, anche nei rapporti”.

Siciliana d’adozione, guarda al futuro con un obiettivo chiaro: rendere Il Tiranno un punto di riferimento per tutti. “Vogliamo essere ancora di più un luogo per i siracusani, non solo per i turisti: per una cena dopo il lavoro, una domenica in famiglia, per i giovani. Un posto dove sentirsi a casa”.

Una cucina fatta di amore, tecnica, consistenza e fantasia, capace di raccontare un’identità e trasformare ogni esperienza a tavola in qualcosa di autentico.