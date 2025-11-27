Siracusa, “Chi è il mio prossimo?”: evento cittadino per riflettere insieme sulle nuove povertà

Nel novero delle attività celebrative e riferite al 20esimo Anniversario della Mensa dei Poveri della Parrocchia San Tommaso Apostolo al Pantheon – Siracusa, Giovedì 27 Novembre 2025 a partire dalle ore 19:00, nella la Chiesa del Pantheon, avrà luogo “Chi è il mio prossimo?” – tavola rotonda cittadina per riflettere insieme sulle nuove povertà.

All’evento, introdotto dal Parroco Don Massimo Di Natale, interverranno il Direttore della Caritas Diocesana di Siracusa, Diac. Ettore Ferlito, l’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Marco Zappulla, ed i volontari impegnati nelle attività e nei servizi di riferimento, con l’obiettivo di generare uno spazio di dialogo, confronto e condivisione sul delicato tema delle nuove, attuali povertà presenti nel territorio siracusano.