Siracusa, chi era Davis Aloschi: il 15enne morto nel tragico incidente di viale Epipoli

Si chiamava Davis Aloschi il ragazzo di 15 anni che ha perso la vita nella notte a Siracusa in un tragico incidente stradale avvenuto lungo viale Epipoli. Una giovane vita spezzata troppo presto, quella di un adolescente che coltivava una grande passione per la danza e che aveva già intrapreso un percorso artistico di prestigio.

Davis frequentava infatti il quarto corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, una delle istituzioni più prestigiose del panorama nazionale e internazionale della danza. Un talento che stava costruendo il proprio futuro attraverso impegno, sacrificio e dedizione.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 2 della notte e ha coinvolto due scooter. Il giovane viaggiava a bordo di uno dei mezzi che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato con un altro scooter sul quale si trovava un 18enne.

Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Per Davis, però, nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è invece ricoverato in gravi condizioni.

La notizia della morte del giovane ha rapidamente suscitato commozione e sgomento tra amici, conoscenti e nel mondo della danza, dove Davis era conosciuto per il suo talento e la sua determinazione.

Sul tragico incidente sono state avviate le indagini che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.