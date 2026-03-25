Siracusa, chi guidava senza casco e chi utilizzava lo smartphone: sanzionati

Per l’intera giornata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio, con numerosi posti di controllo finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza stradale e al contrasto dell’illegalità diffusa.

In tale contesto operativo, sono state complessivamente identificate 260 persone e controllati 88 veicoli, la maggior parte dei quali motocicli.

Grande attenzione è stata posta al rispetto delle norme del codice della strada soprattutto da parte dei più giovani alla guida di moto e scooter, elevando 8 sanzioni per mancato uso del casco protettivo e uso del cellulare alla guida e 4 motocicli sono stati i sottoposti a sequestro. Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.