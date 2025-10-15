Siracusa, chiesto incontro urgente a Tekra e al Comune per ritardi negli stipendi

La segreteria territoriale dell’UGL, insieme alla Federazione Territoriale Igiene Ambientale, ha inviato una richiesta urgente alla ditta Tekra e al Comune di Siracusa a causa del consueto ritardo nell’erogazione degli stipendi. La nota inviata fa seguito alla comunicazione della società del 15 ottobre 2025, con la quale si annunciava il posticipo del pagamento dei salari relativi al mese di settembre.

“La costante pratica di posticipare il pagamento dei salari crea disagio e incertezza tra i lavoratori – si legge nella nota dell’UGL – pertanto chiediamo un incontro urgente per trovare una soluzione immediata. In mancanza di un riscontro entro breve, ci vedremo costretti a dichiarare lo stato di agitazione.”

Negli ultimi anni, Tekra è stata al centro di diverse tensioni sindacali a Siracusa a causa di ritardi sistematici nei pagamenti. Situazioni analoghe hanno portato in passato a scioperi e richieste di intervento da parte delle autorità locali.

Il sindacato ribadisce la necessità di garantire la continuità dei pagamenti e la tutela dei diritti dei lavoratori, sottolineando come il dialogo tra parti sociali e istituzioni sia fondamentale per evitare ulteriori conflitti.